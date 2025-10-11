IPL 2026: आईपीएल 2026 की तैयारी शुरू हो चुकी है और अब टीमों ने अपने-अपने स्क्वॉड में बदलावों पर मंथन तेज कर दिया है. ऐसे में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) भी बड़े फैसले लेने की तैयारी में है. पिछले सीजन में टीम का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नही रहा था. कार्यवाहक कप्तान रियान पराग, युवा वैभव सूर्यवंशी और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल जैसे खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन के बावजूद राजस्थान की टीम नौवें नंबर पर रही थी. यही वजह है कि अब मैनेजमेंट कुछ बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने की योजना बना रहा है.

संजू सैमसन का जाना लगभग तय

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को रिलीज किए जाने की चर्चा सबसे ज्यादा है. सूत्रों के मुताबिक फ्रेंचाइजी ने उन्हें आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले टीम से बाहर करने का मन बना लिया है. पिछले सीजन में चोटों से जूझते हुए सैमसन सिर्फ 9 मैच ही खेल पाए थे और बल्ले से भी वो कुछ खास नहींकर सके.

संजू ने राजस्थान के साथ 2013 में आईपीएल करियर की शुरुआत की थी और तब से वह टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. उन्होंने अपने IPL के अबतक के करियर के 4704 रन बनाए हैं, जो की से राजस्थान की ओर से खेलकर बने हैं, लेकिन लगातार चोटें और कप्तानी के दबाव ने उनके प्रदर्शन को प्रभावित किया है.

महीश तीक्ष्णा भी हो सकते हैं बाहर

श्रीलंकाई स्पिनर महीश तीक्ष्णा को राजस्थान ने पिछले सीजन में 4.40 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया था. हालांकि, उनका प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा. तीक्ष्णा ने पूरे सीजन में सिर्फ 11 विकेट लिए, वो भी 9.26 की इकॉनमी और 37 से ज्यादा की औसत से.

टीम मैनेजमेंट अब किसी ऐसे गेंदबाज की तलाश में है जो पावरप्ले और डेथ ओवर्स दोनों में असरदार साबित हो सके. ऐसे में तीक्ष्णा को रिलीज कर राजस्थान बेहतर स्पिन विकल्पों की ओर रुख कर सकती है.

शिमरोन हेटमायर पर भी तलवार

वेस्टइंडीज के स्टार बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर का प्रदर्शन पिछले कुछ सीजन से गिरावट पर है. 11 करोड़ रुपये में रिटेन किए गए हेटमायर ने 2025 सीजन में 14 मैचों में सिर्फ 239 रन बनाए. टीम में फिनिशर की भूमिका निभाने में वो पूरी तरह विफल रहे.

2022 सीजन के बाद से हेटमायर एक भी सीजन में 300 रन का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं. ऐसे में राजस्थान रॉयल्स अब उन्हें रिलीज कर किसी नए फिनिशर या विदेशी पावर-हिटर पर दांव लगा सकती है.

नई रणनीति के साथ उतरेगी राजस्थान

राजस्थान रॉयल्स अब 2026 के सीजन में नई रणनीति और ताजा चेहरों के साथ उतरने की तैयारी में है. टीम को मजबूत करने के लिए फ्रेंचाइजी अनुभवी ऑलराउंडर और स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों की तलाश कर रही है.

ऐसे में यह तय है कि राजस्थान रॉयल्स का अगला सीजन पूरी तरह नई सोच और नए कप्तान के साथ शुरू होगा.