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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026दिग्गजों की लिस्ट में जुड़ा यशस्वी जायसवाल का नाम, पंजाब के खिलाफ फिफ्टी ठोक रचा इतिहास

दिग्गजों की लिस्ट में जुड़ा यशस्वी जायसवाल का नाम, पंजाब के खिलाफ फिफ्टी ठोक रचा इतिहास

Yashasvi Jaiswal Most 50 Plus Scores For Rajasthan Royals: पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 51 रनों की अर्धशतकीय पारी खेल यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रच दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Apr 2026 10:42 PM (IST)
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यशस्वी जायसवाल IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के साइलेंट हीरो बने हुए हैं. वैभव सूर्यवंशी को इतना फेम मिल रहा है कि जायसवाल के बढ़िया प्रदर्शन को उतनी तारीफ नहीं मिल रही है, जितनी मिलनी चाहिए. उन्होंने अब तक 9 पारियों में 306 रन बना लिए हैं और टूर्नामेंट में राजस्थान टीम के लिए दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. अब मंगलवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ 51 रन की पारी खेल उन्होंने इतिहास रच दिया है.

यशस्वी जायसवाल ने रचा इतिहास

IPL के इतिहास में यशस्वी जायसवाल ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 20वीं बार पचास से अधिक रन बनाए हैं. उन्होंने अजिंक्य रहाणे को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए 19 बार किसी पारी में 50 से अधिक रन बनाए थे. इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ जोस बटलर और संजू सैमसन हैं. जोस बटलर ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 25 बार किसी पारी में 50 से अधिक रन बनाए. जबकि संजू सैमसन ने भी 25 बार ही ऐसा किया था.

IPL में राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

  • 25 बार - जोस बटलर (82 पारी)
  • 25 बार - संजू सैमसन (144 पारी)
  • 20 बार - यशस्वी जायसवाल (75 पारी)
  • 19 बार - अजिंक्य रहाणे (93 पारी)
  • ]16 बार - शेन वॉटसन (76 पारी)

 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 28 Apr 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals YASHASVI JAISWAL IPL 2026
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