IPL 2026 के प्लेऑफ मैचों का शेड्यूल, नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू समेत सारी डिटेल्स

28 मार्च से शुरू हुआ आईपीएल 2026 सीजन अब समाप्ति की ओर अग्रसर है. लीग स्टेज खत्म होने वाला है और प्लेऑफ की रेस दिलचस्प बनी हुई है. लीग स्टेज 24 मई को समाप्त हो जाएगा और 26 मई से प्लेऑफ के मुकाबले शुरू हो जाएंगे और फाइनल 31 मई को अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलआ जाएगा. बता दें कि पॉइंट्स टेबल की टॉप-4 टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करेंगी.

फॉर्मेट की बात करें तो टॉप-2 टीम पहले क्वालीफायर में भिड़ेंगी और इस मैच का विजेता सीधे फाइनल में प्रवेश पा लेगा. वहीं तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा. एलिमिनेटर में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और विजेता टीम दूसरे क्वालीफायर में खेलेगी. दूसरे क्वालीफायर में उसकी भिड़ंत पहले क्वालीफायर में हारने वाली टीम से होगी. उसके बाद दूसरे क्वालीफायर का विजेता फाइनल में जाने वाली दूसरी टीम बनेगी.

IPL 2026 प्लेऑफ का पूरा शेड्यूल

आईपीएल 2026 के प्लेऑफ मैच 26 मई से शुरू हो जाएंगे. पहला क्वालीफायर मैच 26 मई को धर्मशाला में खेला जाएगा. 27 मई को न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा और न्यू चंडीगढ़ में ही 29 मई को दूसरा क्वालीफायर मुकाबला खेला जाएगा. फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद में होना है.

पहला क्वालीफायर - 26 मई - धर्मशाला

एलिमिनेटर - 27 मई - न्यू चंडीगढ़

दूसरा क्वालीफायर - 29 मई - न्यू चंडीगढ़

फाइनल - 31 मई - अहमदाबाद

आपको बता दें कि आईपीएल 2026 का फाइनल बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था. फाइनल मैच गत चैंपियन टीम के होमग्राउंड पर खेला जाता है. मगर हाल ही में BCCI ने स्टेटमेंट जारी करके बताया कि लॉजिस्टिक्स और कुछ अन्य कारणों से फाइनल मैच का वेन्यू बेंगलुरू से बदल कर अहमदाबाद किया जा रहा है. यह पिछले 5 साल में चौथी बार होगा, जब आईपीएल का फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा.

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