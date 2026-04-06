IPL 2026 के 11 मैच पूरे, विराट-रोहित कोसों दूर; इस 22 साल के लड़के के पास ऑरेंज कैप

IPL 2026 के 11 मैच पूरे, विराट-रोहित कोसों दूर; इस 22 साल के लड़के के पास ऑरेंज कैप
IPL 2026 Orange and Purple Cap: आईपीएल के मौजूदा सीजन के 11 लीग मैच खेले जा चुके हैं. तो आइए जानते हैं इन मैचों के बाद ऑरेंज-पर्पल कैप और पॉइंट्स टेबल का ताजा अपडेट क्या है.
IPL 2026 Orange and Purple Cap Latest Update: आईपीएल 2026 की शुरुआत काफी मिली-जुली देखने को मिली है. कुछ मैचों में बल्लेबाजों का, तो कुछ में गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला है. 05 अप्रैल को 11वां लीग मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया. यहां तक कुछ मैचों में 200 रनों से ज्यादा का टोटल भी देखने को मिला, तो कुछ में गेंदबाजों की मजबूत पकड़ दिखाई दी. वहीं बात करें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की, तो ऑरेंज कैप रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं बल्कि 22 साल के लड़के के सिर पर है.
ऑरेंज कैप
11 मैचों के बाद ऑरेंज कैप दिल्ली कैपिटल्स के 22 वर्षीय युवा बल्लेबाज समीर रिजवी के सिर पर मौजूद है. समीर 2 मैचों में 160 की औसत से 160 रन बना चुके हैं. दोनों ही मैचों में उन्होंने 50 रन का आंकड़ा पार किया. लिस्ट में सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन 145 रन के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद हैं. रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर 113 रन के साथ हैं. देवदत्त पडिक्कल 111 रन के साथ चौथे और कूपर कोनोली 108 रनों के साथ पांचवें पायदान पर हैं.
पर्पल कैप
बात करें पर्पल कैप यानी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की, तो 11 मैच के बाद पर्पल कैप रवि बिश्नोई के सिर पर है, जो 5 विकेट चटका चुके हैं. हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि बिश्नोई के अलावा विजयकुमार वैशाक, जैकब डफी और अंशुल कंबोज के नाम पर भी 5-5 विकेट हैं. वहीं 4-4 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की फेहरिस्त काफी लंबी है.
पॉइंट्स टेबल का हाल
पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टॉप पर है. टीम ने दोनों मैच जीते हैं. बेंगलुरु के पास 4 पॉइंट्स हैं और नेट रनरेट +2.501 का है. यहां देखें पूरा पॉइंट्स टेबल...
|स्थान
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|कोई नतीजा नहीं
|अंक
|नेट रन रेट
|1
|RCB (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)
|2
|2
|0
|0
|4
|+2.501
|2
|RR (राजस्थान रॉयल्स)
|2
|2
|0
|0
|4
|+2.233
|3
|DC (दिल्ली कैपिटल्स)
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.170
|4
|PBKS (पंजाब किंग्स)
|2
|2
|0
|0
|4
|+0.637
|5
|SRH (सनराइजर्स हैदराबाद)
|3
|1
|2
|0
|2
|+0.275
|6
|MI (मुंबई इंडियंस)
|2
|1
|1
|0
|2
|-0.206
|7
|LSG (लखनऊ सुपर जायंट्स)
|2
|1
|1
|0
|2
|-0.542
|8
|GT (गुजरात टाइटंस)
|2
|0
|2
|0
|0
|-0.424
|9
|KKR (कोलकाता नाइट राइडर्स)
|2
|0
|2
|0
|0
|-1.964
|10
|CSK (चेन्नई सुपर किंग्स)
|3
|0
|3
|0
|0
|-2.517
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Source: IOCL