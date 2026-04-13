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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026: रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए पूरे किए 6 हजार रन

IPL 2026: रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए पूरे किए 6 हजार रन

रोहित ने एमआई की तरफ से खेलते हुए आईपीएल में 6 हजार रन पूरे कर लिए हैं. 

By : एबीपी लाइव | Updated at : 13 Apr 2026 11:28 AM (IST)
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IPL 2026 MI vs RCB: आईपीएल 2026 के 20वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ हो रही है. वानखेड़े के मैदान पर रोहित शर्मा ने खास उपलब्धि को अपने नाम किया. रोहित ने एमआई की तरफ से खेलते हुए आईपीएल में 6 हजार रन पूरे कर लिए हैं. 

सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी- रोहित शर्मा

आईपीएल इतिहास में रोहित इस मुकाम तक पहुंचने वाले महज दूसरे खिलाड़ी है. एमआई की ओर से खेलते हुए इस लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम है. एक फ्रेंचाइजी की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित दूसरे नंबर पर मौजूद हैं. इस लिस्ट में रोहित से आगे सिर्फ विराट कोहली हैं, जिन्होंने आरसीबी की तरफ से खेलते हुए 8,840 रन बनाए हैं.

धोनी अबतक 4865 रन ही बना पाए

कोहली-रोहित के बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर एमएस धोनी का नाम है. धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की तरफ से खेलते हुए 4,865 रन बनाए हैं. वहीं, सुरेश रैना ने सीएसके के लिए 4,687 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा को हाल ही में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए 15 साल पूरे हुए हैं. अपनी कप्तानी में रोहित मुंबई इंडियंस को पांच बार चैंपियन बना चुके हैं.

36 गेंदों में बनाए 78 रन

इससे पहले, आरसीबी ने 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर स्कोरबोर्ड पर 240 रन लगाए. फिल साल्ट और विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 120 रनों की बेहतरीन साझेदारी निभाई. कोहली ने 38 गेंदों में 50 रन बनाए, जबकि साल्ट ने सिर्फ 36 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 78 रन बनाए.

रजत पाटीदार भी शानदार लय में दिखाई दिए, और उन्होंने महज 20 गेंदों में 53 रनों की दमदार पारी खेली. अंत के ओवरों में टिम डेविड ने 16 गेंदों में 212 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 34 रन बनाए. वहीं, जितेश शर्मा ने 10 रनों का योगदान दिया, तो रोमारियो शेफर्ड 2 रन बनाकर नाबाद रहे। गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट, बुमराह, शार्दुल और सैंटनर ने एक-एक विकेट चटकाया.

यह भी पढें- IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने खेली एक और धमाकेदार पारी, 26 गेंदों में ठोक दिए 78 रन, RR ने RCB को हराया

Published at : 13 Apr 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Virat Kohli IPL Rohit SHarma DHONI IPL 2026
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