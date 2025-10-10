इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शामिल

आईपीएल 2026 का बिगुल बज गया है. आईपीएल के 19वें सीजन की नीलामी दिसंबर में होगी. इस बार ऑक्शन 15 दिसंबर में हो सकती है. यह एक मिनी ऑक्शन होगी. इससे पहले 15 नवंबर तक सभी 10 टीमों को अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी. इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से एक बड़ी खबर सामने आई है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले 5 स्टार खिलाड़ियों को रिलीज कर देगी.

रिपोर्ट में बताया गया है कि एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स तीन भारतीय खिलाड़ी और दो विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज करने जा रही है. हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में मौजूदा समय में टी20 के खूंखार ऑलराउंडर सैम कर्रन भी शामिल हैं. चेन्नई के रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट में दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सैम कर्रन और डेवोन कॉन्वे शामिल हैं.

एमएस धोनी पर अभी तक फैसला नहीं

बता दें कि एमएस धोनी आईपीएल 2026 में खेलेंगे या नहीं, इस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है. हालांकि, चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी कई बार साफ कर चुकी है कि धोनी यह खुद तय करेंगे कि उन्हें आईपीएल से कब संन्यास लेना है. अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो धोनी इस सीजन भी खेलते दिख सकते हैं.

आईपीएल 2025 में बेहद खराब रहा था चेन्नई का प्रदर्शन

आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स सबसे निचले स्थान पर रही थी. टीम 14 मैचों में से सिर्फ चार मैच ही जीत सकी थी. 10 मैचों में चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा था. आईपीएल 2025 के शुरुआती मैचों में ही कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल हो गए थे. इसके बाद टीम की कमान एमएस धोनी ने संभाली थी. अब देखने वाली बात यह भी होगी कि गायकवाड़ ही आगामी सीजन में चेन्नई के कप्तान होते हैं या फ्रेंचाइजी किसी और खिलाड़ी को टीम की कमान देगी.