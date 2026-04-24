हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Hardik Pandya Statement: MI की शर्मनाक हार का गुनहगार कौन? जानिए मैच के बाद किस पर भड़के हार्दिक पांड्या

Hardik Pandya Statement: MI की शर्मनाक हार का गुनहगार कौन? जानिए मैच के बाद किस पर भड़के हार्दिक पांड्या

Hardik Pandya Statement: हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस को इतिहास की सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी है. चेन्नई सुपर किंग्स ने 103 रनों से जीत दर्ज अंक तालिका में लंबी छलांग लगाई.

By : शिवम | Updated at : 24 Apr 2026 09:29 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई इंडियंस के लिए IPL 2026 का सफर अभी तक अच्छा नहीं रहा है. गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई को 103 रनों के बड़े अंतर से हराया. इतिहास में पहली बार है जब मुंबई 100 या इससे अधिक रनों के अंतर से हारी है. रनों के आधार पर ये चेन्नई की सबसे बड़ी जीत है. कप्तान हार्दिक पांड्या पहले गेंदबाजी में महंगे साबित हुए और फिर बल्ले से फ्लॉप हुए, वह अपनी दूसरी गेंद पर 1 रन बनाकर आउट हुए. मैच के बाद उन्होंने कहा कि हमें पॉवरप्ले में अच्छी बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, उन्होंने (CSK) भी तो इसी पिच पर बल्लेबाजी की थी.

संजू सैमसन के शतक की मदद से चेन्नई सुपर किंग्स ने 207 रन का स्कोर खड़ा किया था. चेज करते हुए मुंबई इंडियंस की पूरी टीम 104 रनों पर सिमट गई. 11 पर 3 विकेट गिरने के बाद सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा के बीच 73 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन फिर इस जोड़ी के टूटने के बाद पूरी टीम बिखर गई. हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद कहा कि इस स्कोर का पीछा करते हुए हमें अच्छा पॉवरप्ले चाहिए था.

क्या बोले हार्दिक पांड्या

हार्दिक ने मैच के बाद कहा, "पावरप्ले में विकेट गंवाना हमेशा मुश्किल होता है. उसके बाद हम संभल नहीं पाए. हमें बेहतर बल्लेबाजी करनी थी. उन्होंने भी तो इसी पिच पर बल्लेबाजी की थी. संजू सैमसन ने एक शानदार पारी खेली और उनके बैट्समैन आते रहे और धीरे-धीरे एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया. इस स्कोर का पीछा करने के लिए हमें एक अच्छा पावरप्ले चाहिए था और मोमेंटम भी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया."

यह भी पढ़ें- MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप

बता दें कि मुंबई इंडियंस के 3 विकेट मात्र 11 के स्कोर पर गिर गए थे. क्विंटन डिकॉक 7 रन बनाकर आउट हुए और दानिश मालेवर और नमन धीर तो खाता भी नहीं खोल पाए. इसके बाद सूर्यकुमार और तिलक वर्मा के बीच 73 रनों की साझेदारी हुई. ये साझेदार 84 के स्कोर पर टूटी, इसके बाद 20 रनों के अंदर बाकी सभी विकेट भी गिर गए और पूरी मुंबई इंडियंस 104 रनों पर सिमट गई.

यह भी पढ़ें- MI के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने संजू सैमसन, वानखेड़े में सेंचुरी ठोक रचा इतिहास

सूर्यकुमार (36) और तिलक वर्मा (37) को छोड़कर मुंबई इंडियंस का कोई और बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया. हार्दिक पांड्या 1, शेरफेन रदरफोर्ड 0 और शार्दुल ठाकुर 6 रन बनाकर आउट हुए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 24 Apr 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
CHENNAI SUPER KINGS MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA MI Vs CSK IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
Hardik Pandya Statement: MI की शर्मनाक हार का गुनहगार कौन? जानिए मैच के बाद किस पर भड़के हार्दिक पांड्या
MI की शर्मनाक हार का गुनहगार कौन? जानिए मैच के बाद किस पर भड़के हार्दिक पांड्या
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
आईपीएल 2026
MI vs CSK: मुंबई इंडियंस की हार के 3 बड़े कारण, जानें चेन्नई सुपर किंग्स ने कैसे घर में घुसकर रौंदा
मुंबई इंडियंस की हार के 3 बड़े कारण, जानें चेन्नई सुपर किंग्स ने कैसे घर में घुसकर रौंदा
आईपीएल 2026
MI के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने संजू सैमसन, वानखेड़े में सेंचुरी ठोक रचा इतिहास
MI के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने संजू सैमसन, वानखेड़े में सेंचुरी ठोक रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Pratima Mishra: बंगाल चुनाव में हिंसा की 'बिग पिक्चर' | West Bengal Phase 1 Voting | BJP | TMC
Iran Vs US-Israel War:'ईरान को सबसे ज्यादा दर्द देने वाली जगह पर चोट'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-US Relations: 'पहले के मुकाबले अब भारत...' पूर्व अमेरिकी राजदूत की ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए, समझ आएगी इंडिया की असली वैल्यू
'पहले के मुकाबले अब भारत...' पूर्व अमेरिकी राजदूत की ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए, समझ आएगी इंडिया की असली वैल्यू
महाराष्ट्र
'अगर मराठी भाषियों को परेशानी हुई तो...', आंदोलन कर रहे टैक्सीवालों को राज ठाकरे के बेटे की चेतावनी 
'अगर मराठी भाषियों को परेशानी हुई तो...', आंदोलन कर रहे टैक्सीवालों को राज ठाकरे के बेटे की चेतावनी 
न्यूज़
US Israel Iran War Live: ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये जवाब
Live: ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
'मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी', 'द ट्रायल' में 30 साल बाद 'नो किसिंग सीन' पॉलीसी तोड़ने पर बोलीं काजोल
'मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी', 'द ट्रायल' में 30 साल बाद नो किसिंग सीन पॉलीसी तोड़ने पर बोलीं काजोल
आईपीएल 2026
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
MI-CSK मैच के बाद कितनी बदली प्वाइंट्स टेबल? जानें किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप
विश्व
Strait Of Hormuz: जिन जहाजों पर हुई फायरिंग, उनमें क्या किसी भारतीय की गई जान? सरकार ने किया खुलासा, होर्मुज में अब कितने इंडियन फंसे?
जिन जहाजों पर हुई फायरिंग, उनमें क्या किसी भारतीय की गई जान? सरकार ने किया खुलासा, होर्मुज में अब कितने इंडियन फंसे?
टेक्नोलॉजी
भारत में भी लॉन्च होगा Elon Musk का 'फेवरेट' ऑप्टिमस रोबोट, जानें कब तक मार सकता है एंट्री?
भारत में भी लॉन्च होगा Elon Musk का 'फेवरेट' ऑप्टिमस रोबोट, जानें कब तक मार सकता है एंट्री?
शिक्षा
India's First Civil Engineer: ये थे देश के पहले सिविल इंजीनियर, जानें तब कितनी मिलती थी सैलरी?
ये थे देश के पहले सिविल इंजीनियर, जानें तब कितनी मिलती थी सैलरी?
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget