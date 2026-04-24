MI के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने संजू सैमसन, वानखेड़े में सेंचुरी ठोक रचा इतिहास

वानखेड़े में संजू सैमसन का जलवा देखने को मिला, उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 54 गेंदों में नाबाद 101 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. संजू की इस शतकीय पारी की मदद से चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 से अधिक (207) रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई के दिग्गज बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए, सिर्फ 2 ही बल्लेबाज (सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा) दहाई का आंकड़ा पार कर पाए और पूरी टीम 104 रनों पर ढेर हो गई.

संजू सैमसन का चेन्नई सुपर किंग्स में ये पहला साल है, और इस फ्रेंचाइजी के साथ पहले ही सीजन में उन्होंने वो कर दिखाया जो इससे पहले किसी भी CSK बल्लेबाज ने नहीं किया था. संजू चेन्नई की ओर से मुंबई इंडियंस के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. जबकि दोनों टीमें IPL के पहले संस्करण से खेल रही हैं और दोनों सबसे सफल टीमें हैं.

संजू सैमसन को मिला POTM

संजू सैमसन पांचवें बल्लेबाज भी बन गए हैं, जिन्होंने IPL के एक सीजन में 1 से अधिक शतक लगाए हैं. इससे पहले उन्होंने 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शतकीय पारी (115) खेली थी, तब भी वह नाबाद रहे थे.

मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुरुवार को हुए मैच में चेन्नई के भी नियमित अंतराल पर विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर संजू सैमसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और रनों की गति को कम नहीं होने दे रहे थे. संजू ने 54 गेंदों में 6 छक्के और 10 चौकों की मदद से नाबाद 101 रन बनाए. इस शानदार पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

यह भी पढ़ें- चेन्नई के इस क्रिकेटर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का निधन; फिर भी MI के खिलाफ मैदान पर उतरे

103 रनों से हारी MI

208 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब हुई थी, अकील हुसैन ने पहले ही ओवर में दानिश मालेवर को आउट कर दिया, जो इम्पैक्ट प्लेयर बनकर खेल रहे थे. अगले ओवर में मुकेश चौधरी ने क्विंटन डिकॉक (0) को आउट कर दिया, तीसरे ओवर में अकील ने नमन धीर को शून्य पर आउट किया.

यह भी पढ़ें- इस दिन IPL 2026 में अपना पहला मैच खेलेंगे मिचेल स्टार्क? वापसी की तारीख आई सामने! जानें अपडेट

11 पर 3 विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव के बीच चौथे विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन इस जोड़ी के टूटते ही मुंबई इंडियंस सिर्फ 20 रन और जोड़ पाई और पूरी टीम सिमट गई. चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों के बड़े अंतर से हराया.