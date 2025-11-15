IPL 2026 से पहले सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट सामने आ चुकी है. सभी टीमों ने 15 या उससे ज्यादा खिलाड़ी रिटेन किए हैं, लेकिन रिलीज होने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं, जिन्हें देख पूरा IPL जगत हिल गया है. इनमें एक नाम आंद्रे रसेल (Andre Russell Released) का भी है, जिन्हें KKR ने 11 साल बाद रिलीज कर दिया है. RCB और दिल्ली कैपिटल्स ने कुछ नामी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है.

रिलीज होने वाले 5 बड़े खिलाड़ी

आंद्रे रसेल- रिलीज होने वाले खिलाड़ियों में सबसे बड़ा नाम आंद्रे रसेल का है, जो 2014 से ही KKR के लिए खेल रहे थे. रसेल के रिलीज होने से KKR के पर्स में 12 करोड़ रुपये जुड़े हैं, क्योंकि पिछले सीजन केकेआर ने रसेल को 12 करोड़ में रिटेन किया था. रसेल ने केकेआर के लिए 140 मैचों में 2651 रन बनाने के अलावा 123 विकेट भी लिए.

लियाम लिविंगस्टोन- लियाम लिविंगस्टोन को पिछले साल ऑक्शन में RCB ने 8.75 करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था. पिछले सीजन वो RCB के लिए 10 मैचों में सिर्फ 112 रन बना पाए और गेंदबाजी में केवल 2 विकेट लिए. कहीं ना कहीं यही खराब प्रदर्शन और 8.75 करोड़ की राशि उनके रिलीज होने का कारण बनी है.

फाफ डु प्लेसिस- फाफ डु प्लेसिस को मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपये में खरीदा था. 2025 सीजन में वो दिल्ली के लिए 9 मैचों में 202 रन ही बना पाए. 41 साल के हो चुके डु प्लेसिस को बढ़ती उम्र के कारण अगले सीजन कोई खरीदार मिलना मुश्किल लग रहा है. मेगा ऑक्शन में भी दिल्ली ने उन्हें बेस प्राइस में ही खरीदा लिया था.

ग्लेन मैक्सवेल- ग्लेन मैक्सवेल के लिए पिछले 2 IPL सीजन बहुत खराब रहे हैं. पिछले दो सीजन में खेले 17 मैचों में उन्होंने सिर्फ 100 रन बनाए हैं. वहीं IPL 2025 में पंजाब किंग्स के लिए 7 मैचों में केवल 48 रन बना सके थे. मैक्सवेल के रिलीज से पंजाब के पर्स में 4.2 करोड़ रुपये जुड़े हैं.

डेविड मिलर- डेविड मिलर की IPL फॉर्म भी बहुत अच्छी नहीं रही है. मेगा ऑक्शन में उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7.5 करोड़ की बोली लगाकर खरीदा था. मगर पूरे सीजन में खेले 11 मैचों में उनके बल्ले से सिर्फ 153 रन निकले.

यह भी पढ़ें:

MI-CSK से दिल्ली-पंजाब तक, एक क्लिक में देखें सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट