MI-CSK से दिल्ली-पंजाब तक, किसने कितने खिलाड़ी रिटेन किए; एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट

(Source: ECI | ABP NEWS)
MI-CSK से दिल्ली-पंजाब तक, किसने कितने खिलाड़ी रिटेन किए; एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
All Teams Retained Players 2026: IPL 2026 के लिए सभी दस टीमों ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है. आंद्रे रसेल और लियाम लिविंगस्टोन जैसे नामी खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है.
IPL 2026 के लिए सभी दस टीमों ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है. चेन्नई सुपर किंग्स ने 9 खिलाड़ी तो राजस्थान रॉयल्स ने कुल 8 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है. मथीशा पाथिराना, लियाम लिविंगस्टोन, आंद्रे रसेल और ग्लेन मैक्सवेल कुछ ऐसे बड़े नाम हैं, जो ऑक्शन से पहले रिलीज हो गए हैं. यहां एक ही नजर में आप सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट देख सकते हैं.
IPL 2026 के लिए सभी टीमों की रिटेंशन लिस्ट:
RCB की रिटेंशन लिस्ट: रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा
MI की रिटेंशन लिस्ट: हार्दिक पांड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, नमन धीर, राज अंगद बावा, अश्विनी कुमार, रॉबिन मिंज, रघु शर्मा, रयान रिकल्टन, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, ट्रेंट बोल्ट, मिचेल सेंटनर, अल्लाह गजनफर
LSG की रिटेंशन लिस्ट: अब्दुल समद, आयुष बडोनी, एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीत्जके, हिम्मत सिंह, ऋषभ पंत (कप्तान), निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिगवेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंहदो
CSK की रिटेंशन लिस्ट: एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन (ट्रेड), शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविस, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, रामकृष्ण घोष, जेमी ओवर्टन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह
SRH की रिटेंशन लिस्ट: पैट कमिंस (कप्तान), ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंडु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी
गुजरात की रिटेंशन लिस्ट: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर, निशांत सिंधु, वाशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, इशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बरार, राशिद खान, मानव सुथार, साई किशोर और जयंत यादव
पंजाब की रिटेंशन लिस्ट: प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को जानसेन, हरप्रीत बराड़, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यांश शेडगे, मिशेल ओवेन, जेवियर बार्टलेट, लॉकी फर्ग्यूसन, विशक विजयकुमार, यश ठाकुर, विष्णु विनोद
दिल्ली की रिटेंशन लिस्ट: अक्षर पटेल (कप्तान), केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, करुण नायर, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, अजय मंडल, कुलदीप यादव, मिशेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुशमंता चमीरा
KKR की रिटेंशन लिस्ट: अजिंक्य रहाणे, सुनील नरेन, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, वरुण चक्रवर्ती, लवनिथ सिसौदिया, रहमानुल्लाह गुरबाज, रमनदीप सिंह, अंकुल रॉय, रोवमन पॉवेल, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया, स्पेंसर जॉनसन
राजस्थान की रिटेंशन लिस्ट: अजिंक्य रहाणे, सुनील नरेन, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, वरुण चक्रवर्ती, लवनिथ सिसौदिया, रहमानुल्लाह गुरबाज़, रमनदीप सिंह, अंकुल रॉय, रोवमन पॉवेल, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, चेतन सकारिया, स्पेंसर जॉनसन
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL