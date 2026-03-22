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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL के बीच 'चार्टर्ड फ्लाइट' से लंदन वापस लौट जाएंगे विराट कोहली? किंग ने खुद बताया वायरल पोस्ट का सच

IPL के बीच 'चार्टर्ड फ्लाइट' से लंदन वापस लौट जाएंगे विराट कोहली? किंग ने खुद बताया वायरल पोस्ट का सच

Virat Kohli RCB Demand: विराट कोहली ने उस वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने RCB se चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था करने की मांग की है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Mar 2026 04:22 PM (IST)
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Virat Kohli Reaction Chartered Flight Demand: विराट कोहली ने IPL 2026 के दौरान यात्रा करने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की मांग की थी. सोशल मीडिया इस तरह के पोस्ट्स से भरा पड़ा है. मगर अब विराट और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू फ्रेंचाइजी ने आखिरकार इस वायरल दावे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. विराट की प्रतिक्रिया के बाद यह साफ हो गया है कि चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की मांग के दावे पूरी तरह गलत हैं.

वायरल हो रहा पोस्ट

पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को धड़ल्ले से शेयर किया गया है. इसमें मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर कहा गया कि विराट कोहली ने RCB मैनेजमेंट के सामने बहुत बड़ी मांग रखी है. दावा किया गया कि विराट चाहते हैं कि उनके लिए भारत और लंदन के बीच चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की जाए.

यह भी दावा किया गया कि अगर किन्हीं 2 मैचों के बीच तीन या उससे ज्यादा दिन का अंतर होता है तो विराट वापस लंदन लौट जाएंगे और अगले मैच से ठीक पहले चार्टर्ड फ्लाइट में सवार होकर वापस भारत आ जाएंगे.

विराट कोहली ने दी प्रतिक्रिया

विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर इसी वायरल पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया और साथ में हंसने वाला इमोजी शेयर किया. विराट द्वारा शेयर किया गया इमोजी बयां कर रहा है कि इस फेक पोस्ट को देखकर वो खुद भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं.

IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स अपने अभियान की शुरुआत 28 मार्च से करेगा, जहां बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उसका मैच सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. यह आईपीएल 2026 का सबसे पहला मैच भी होगा. बताया दें कि RCB आईपीएल 2025 की चैंपियन है और उसके ऊपर दबाव होगा कि वह अपने टाइटल का बचाव करे. अब तक के इतिहास में सिर्फ मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स लगातार 2 साल ट्रॉफी जीत पाई हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 22 Mar 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Royal Challengers Bengaluru RCB VIRAT KOHLI IPL 2026
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