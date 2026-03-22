IPL के बीच 'चार्टर्ड फ्लाइट' से लंदन वापस लौट जाएंगे विराट कोहली? किंग ने खुद बताया वायरल पोस्ट का सच
Virat Kohli RCB Demand: विराट कोहली ने उस वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने RCB se चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था करने की मांग की है.
Virat Kohli Reaction Chartered Flight Demand: विराट कोहली ने IPL 2026 के दौरान यात्रा करने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की मांग की थी. सोशल मीडिया इस तरह के पोस्ट्स से भरा पड़ा है. मगर अब विराट और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू फ्रेंचाइजी ने आखिरकार इस वायरल दावे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. विराट की प्रतिक्रिया के बाद यह साफ हो गया है कि चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की मांग के दावे पूरी तरह गलत हैं.
वायरल हो रहा पोस्ट
पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को धड़ल्ले से शेयर किया गया है. इसमें मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर कहा गया कि विराट कोहली ने RCB मैनेजमेंट के सामने बहुत बड़ी मांग रखी है. दावा किया गया कि विराट चाहते हैं कि उनके लिए भारत और लंदन के बीच चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की जाए.
यह भी दावा किया गया कि अगर किन्हीं 2 मैचों के बीच तीन या उससे ज्यादा दिन का अंतर होता है तो विराट वापस लंदन लौट जाएंगे और अगले मैच से ठीक पहले चार्टर्ड फ्लाइट में सवार होकर वापस भारत आ जाएंगे.
विराट कोहली ने दी प्रतिक्रिया
विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर इसी वायरल पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया और साथ में हंसने वाला इमोजी शेयर किया. विराट द्वारा शेयर किया गया इमोजी बयां कर रहा है कि इस फेक पोस्ट को देखकर वो खुद भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं.
Virat Kohli Instagram story.😭😭 pic.twitter.com/5jqdO7pXwY— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) March 22, 2026
IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स अपने अभियान की शुरुआत 28 मार्च से करेगा, जहां बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उसका मैच सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. यह आईपीएल 2026 का सबसे पहला मैच भी होगा. बताया दें कि RCB आईपीएल 2025 की चैंपियन है और उसके ऊपर दबाव होगा कि वह अपने टाइटल का बचाव करे. अब तक के इतिहास में सिर्फ मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स लगातार 2 साल ट्रॉफी जीत पाई हैं.
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Source: IOCL