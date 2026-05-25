हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में सबसे ज्यादा चौके, No-1 बनने के करीब विराट कोहली; टॉप-5 में नहीं वैभव सूर्यवंशी का नाम

IPL 2026 में सबसे ज्यादा चौके, No-1 बनने के करीब विराट कोहली; टॉप-5 में नहीं वैभव सूर्यवंशी का नाम

Most Fours in IPL 2026: आईपीएल के जारी संस्करण में वैभव सूर्यवंशी सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं, लेकिन चौकों के मामले में वह टॉप-5 में भी नहीं है. इसमें विराट कोहली, शुभमन गिल हैं.

By : शिवम | Updated at : 25 May 2026 10:44 PM (IST)
Preferred Sources

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण में लीग स्टेज के सभी 70 मैच खेले जा चुके हैं. अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स खिताब की रेस में शामिल हैं, अन्य 6 टीमें बाहर हो गई  हैं. प्लेऑफ से पहले जानिए इस सीजन सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-5 खिलाड़ी कौन हैं. विराट कोहली, शुभमन गिल इस लिस्ट में शामिल हैं लेकिन वैभव सूर्यवंशी टॉप-5 में नहीं है. जानिए वह किस नंबर पर हैं?

आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में कोई विदेशी बल्लेबाज नहीं है, सभी भारतीय हैं. सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले विदेशी प्लेयर मिचेल मार्श हैं, जिन्होंने 13 पारियों में 51 चौके लगाए. वह ओवरआल लिस्ट में आठवें स्थान पर है.

1. साईं सुदर्शन

70 मैचों के बाद सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज साईं सुदर्शन हैं. गुजरात टाइटंस के ओपनिंग बल्लेबाज ने 14 परियों में 62 चौके लगाए हैं. इस सीजन उन्होंने कुल 638 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं. सुदर्शन ने 29 छक्के लगाए हैं.

2. विराट कोहली

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में शामिल स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 14 पारियों में 59 चौके लगाए हैं. वह साईं सुदर्शन से सिर्फ 3 चौके दूर हैं. दोनों बल्लेबाज मंगलवार को क्वालीफायर-1 में आमने सामने (RCB vs GT) होंगे. विराट ने इस सीजन 557 रन बनाए हैं, वह 1 शतक और 4 अर्धशतक लगा चुके हैं.

यह भी पढ़ें- 'कितने गंदे कमेंट, वो...' किस पर भड़की श्रेयस अय्यर की बहन? IPL में बनाए वीडियो पर भी दी सफाई

3. शुभमन गिल

गुजरात टाइटंस के कप्तान लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने इस सीजन 13 पारियों में 57 चौके लगाए हैं. गिल ने इस सीजन 616 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं.

4. ईशान किशन

सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने 14 पारियों में 57 चौके लगाए हैं, वह गिल के बराबर हैं. उन्होंने इस सीजन 569 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं.

5. केएल राहुल

दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने 14 पारियों में 56 चौके लगाए हैं, हालांकि उनकी टीम लीग स्टेज से ही बाहर हो चुकी है. राहुल ने इस सीजन 593 रन बनाए, उन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए.

यह भी पढ़ें- IPL के प्लेऑफ मैचों में बारिश को लेकर क्या है नियम? रिजर्व डे है या नहीं? जानें A टू Z डिटेल्स

किस नंबर पर है वैभव सूर्यवंशी

IPL 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी 9वें नंबर पर हैं, उन्होंने 14 पारियों में 50 चौके लगाए हैं. हालांकि इससे ज्यादा तो वह छक्के लगा चुके हैं. वह 53 छक्कों के साथ इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्हें क्रिस गेल के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 7 छक्के और लगाने हैं.

क्रिस गेल ने 2012 सीजन में कुल 59 छक्के लगाए थे, जो एक सीजन में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे अधिक है. वैभव सूर्यवंशी ने इस साल 14 मैचों में 583 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 25 May 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI IPL Records SHUBMAN GILL SAI SUDARSHAN RCB VS GT IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 में सबसे ज्यादा चौके, No-1 बनने के करीब विराट कोहली; टॉप-5 में नहीं वैभव सूर्यवंशी का नाम
IPL 2026 में सबसे ज्यादा चौके, No-1 बनने के करीब विराट कोहली; टॉप-5 में नहीं वैभव सूर्यवंशी का नाम
आईपीएल 2026
क्या IPL 2026 के बीच में कप्तानी छोड़ना चाहते थे अजिंक्य रहाणे? खुद किया बड़ा खुलासा
क्या IPL 2026 के बीच में कप्तानी छोड़ना चाहते थे अजिंक्य रहाणे? खुद किया बड़ा खुलासा
आईपीएल 2026
'कितने गंदे कमेंट, वो...' किस पर भड़की श्रेयस अय्यर की बहन? IPL में बनाए वीडियो पर भी दी सफाई
'कितने गंदे कमेंट, वो...' किस पर भड़की श्रेयस अय्यर की बहन? IPL में बनाए वीडियो पर भी दी सफाई
आईपीएल 2026
IPL के प्लेऑफ मैचों में बारिश को लेकर क्या है नियम? रिजर्व डे है या नहीं? जानें A टू Z डिटेल्स
IPL के प्लेऑफ मैचों में बारिश को लेकर क्या है नियम? रिजर्व डे है या नहीं? जानें A टू Z डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Vasudha:Dadi ने कराया नाच-गाने के साथ गृह प्रवेश, लेकिन Chandrika के डर से सहमी है Vasudha! #sbs
Salman Khan की SVC63 के title को लेकर बढ़ा suspense, ‘Monster’ से लेकर ‘Lalkaar’ तक नामों पर चर्चा तेज
Breaking | US Iran Ceasefire Update: ईरान के साथ संभावित डील पर ऐसा क्या बोले Trump? | Hormuz
New Renault Duster 2026 road trip Review | #renaultduster #review #autolive
Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा केस में आज कोर्ट में क्या हुआ? | Supreme Court Hearing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुर्तगाल के मौसम एक्सपर्ट ने दुनिया को चेताया, भारत की यात्रा न करने की दी नसीहत, गर्मी के बढ़ते तापमान ने बढ़ाई चिंता
पुर्तगाल के मौसम एक्सपर्ट की वॉर्निंग, भारत की यात्रा न करने की नसीहत, बढ़ते तापमान ने बढ़ाई चिंता
बिहार
बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर? बोले- 'अगर BJP को हराना है तो...'
बांकीपुर सीट से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर? बोले- 'अगर BJP को हराना है तो...'
आईपीएल 2026
'कितने गंदे कमेंट, वो...' किस पर भड़की श्रेयस अय्यर की बहन? IPL में बनाए वीडियो पर भी दी सफाई
'कितने गंदे कमेंट, वो...' किस पर भड़की श्रेयस अय्यर की बहन? IPL में बनाए वीडियो पर भी दी सफाई
बॉलीवुड
Dilip Joshi Birthday Special: कभी 50 रुपये के लिए खाते थे धक्के, बेरोजगारी का भी दर्द झेला, आज करोड़ों के मालिक हैं ‘जेठालाल’
कभी 50 रुपये के लिए खाते थे धक्के, बेरोजगारी का भी दर्द झेला, आज करोड़ों के मालिक हैं ‘जेठालाल’
इंडिया
मिडिल ईस्ट संकट के बीच पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर आया निर्मला का बयान, जानें क्यों बोलीं 3F पर करें फोकस
मिडिल ईस्ट संकट के बीच पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर आया निर्मला का बयान, जानें आगे क्या होगा
इंडिया
हिमंत बिस्वा सरकार ने असम में पेश किया USS बिल तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले- इस्लाम में...
हिमंत बिस्वा सरकार ने असम में पेश किया USS बिल तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बोले- इस्लाम में...
शिक्षा
JNU Hostel Rules 2026: विवाहित पीएचडी छात्रों को बड़ा झटका,JNU हॉस्टल में रहना हुआ महंगा
विवाहित पीएचडी छात्रों को बड़ा झटका,JNU हॉस्टल में रहना हुआ महंगा
विश्व
जल्द खुलने वाला है हॉर्मुज! युद्ध विराम बढ़ाने की ओर अमेरिका-ईरान, समझौते के करीब पहुंचे दोनों देश
जल्द खुलने वाला है हॉर्मुज! युद्ध विराम बढ़ाने की ओर अमेरिका-ईरान, समझौते के करीब दोनों देश
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget