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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट10 हजार पास मांगे तो छिन गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी, इस रिपोर्ट से खुल गया बड़ा राज

10 हजार पास मांगे तो छिन गई IPL 2026 फाइनल की मेजबानी, इस रिपोर्ट से खुल गया बड़ा राज

IPL 2026 Final Venue: आईपीएल 2026 के फाइनल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. इस बीच एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बेंगलुरु से मेजबानी छिनने की वजह का खुलासा हुआ है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 08 May 2026 05:41 PM (IST)
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आईपीएल 2026 का फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. हालांकि, पहले खिताबी मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन अचानक वेन्यू शिफ्ट कर दिया गया. इसके बाद हर कोई यह जानना चाह रहा था कि आखिर ऐसा क्यों किया गया. अब इस राज से पर्दा उठ गया है. एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि आखिर क्यों बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 का फाइनल बेंगलुरु से अहमदाबाद शिफ्ट किया. 

रिपोर्ट में बताया गया है कि कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने अतिरिक्त 10,057 पास (टिकट) की मांग की थी. इसके बाद ही एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से आईपीएल 2026 का फाइनल बेंगलुरु से अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया. रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से यह दावा किया गया है. बता दें कि परंपरा के अनुसार, मौजूदा चैंपियन होने के कारण रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को फाइनल की मेजबानी करनी थी.

आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने ‘पीटीआई’ से कहा कि अपेक्षाकृत कम क्षमता वाले इस स्टेडियम में मानार्थ टिकटों की अत्यधिक मांग के कारण यहां फाइनल आयोजित करना ‘असंभव’ हो गया था. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता लगभग 35,000 दर्शकों की है. 

इस सीजन के प्लेऑफ मुकाबले धर्मशाला (26 मई) और न्यू चंडीगढ़ (27 और 29 मई) में खेले जाएंगे, जबकि खिताबी मुकाबला 31 मई को नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में होगा. 
सूत्र ने बताया, "केएससीए स्टेडियम क्षमता के 15 प्रतिशत तक मानार्थ टिकट पाने का हकदार है. हालांकि, केएससीए ने अतिरिक्त 10,057 टिकटों की मांग की थी."

इनमें से लगभग 900 पास केवल राज्य विधानसभा के सदस्यों की मांग पूरी करने के लिए आवश्यक थे. उन्होंने कहा, "केएससीए ने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को तीन-तीन मानार्थ पास देने पर सहमति जताई थी, जो कुल मिलाकर लगभग 900 पास होते हैं. इसके अलावा, विशेषज्ञ समिति और कर्नाटक सरकार के साथ अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं के लिए मानक 15 प्रतिशत के अलावा 750 अतिरिक्त मानार्थ टिकटों की आवश्यकता थी."

इससे प्रशंसकों के लिए सिर्फ 20,000 टिकट ही बचते. सूत्र ने यह भी कहा कि केएससीए को रियायती दरों पर कुछ सशुल्क टिकटों की भी आवश्यकता थी. उन्होंने कहा, ‘‘इसमें क्रिकेट खेलने वाले क्लबों के लिए पी3 स्टैंड में 2,000 रुपये की रियायती दर पर 3,007 टिकट और सदस्यों के पति-पत्नी और बच्चों के लिए मेंबर्स स्टैंड में 900 टिकट शामिल थे. इसके अलावा, संघ को एम4 स्टैंड में औसतन लगभग 2,000 रुपये की दर से 1,000 टिकट और विभिन्न स्टैंडों में आजीवन सदस्यों के लिए 3,500 टिकट खरीदने की भी आवश्यकता थी.

ये आंकड़े धूमल के बयान की पुष्टि करते हैं. उन्होंने कहा, "(चिन्नास्वामी) स्टेडियम की क्षमता भी बहुत अधिक नहीं है. लीग मैचों के लिए भी वहां बहुत कम टिकट उपलब्ध थे. चूंकि आईपीएल फाइनल दुनियाभर से लोगों को आकर्षित करता है, इसलिए हमें प्रशंसकों के लिए टिकटों की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है."

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Published at : 08 May 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
Narendra Modi Stadium IPL IPL 2026 IPL 2026 Final Venue IPL 2026 Final
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