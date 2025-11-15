हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएलMI ने 5 साल बाद तोड़ा अर्जुन तेंदुलकर से नाता, जानें अब किस टीम के लिए खेलेंगे? कितनी सैलरी मिलेगी

MI ने 5 साल बाद तोड़ा अर्जुन तेंदुलकर से नाता, जानें अब किस टीम के लिए खेलेंगे? कितनी सैलरी मिलेगी

IPL 2026 Trade News: मुंबई इंडियंस और अर्जुन तेंदुलकर का पांच साल से चला आ रहा सफर समाप्त हो गया है. मुंबई इंडियंस ने अर्जुन को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ट्रेड कर लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Nov 2025 03:28 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई इंडियंस और अर्जुन तेंदुलकर का पांच साल से चला आ रहा सफर समाप्त हो गया है. मुंबई इंडियंस ने अर्जुन को लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ट्रेड कर लिया है. IPL 2026 में अर्जुन लखनऊ सुपर जायंट्स के स्क्वाड का हिस्सा होंगे. आपको याद दिला दें कि अर्जुन को MI फ्रैंचाइजी ने साल 2021 में अपने स्क्वाड में शामिल किया था, लेकिन उनका डेब्यू दो साल बाद यानी 2023 में हुआ.

लखनऊ सुपर जायंट्स ने अर्जुन तेंदुलकर को 30 लाख रुपये में ट्रेड किया है. उन्हें MI से भी इतनी ही सैलरी मिल रही थी. अभी तक अपने पांच मैचों के छोटे से IPL करियर में अर्जुन तेंदुलकर ने 3 विकेट लिए हैं और उनका इकॉनमी रेट 9.37 का रहा है.

MI ने किया अर्जुन का धन्यवाद

मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अर्जुन तेंदुलकर का धन्यवाद करते हुए लिखा, "अर्जुन तेंदुलकर, मुंबई इंडियंस परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद. MI की टीम आशा करती है कि लखनऊ सुपर जायंट्स टीम में आपके करियर का नया अध्याय सफलता की नई कहानी लिखेगा. आपकी बेहतरी में योगदान देना हमारे लिए गौरव का विषय रहा और उम्मीद करते हैं कि आगे आप बेहतर करते हुए नई पहचान कायम करेंगे."

आपको बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर अब डोमेस्टिक क्रिकेट में भी मुंबई टीम के लिए नहीं खेलते हैं. उन्होंने अगस्त 2022 में मुंबई क्रिकेट टीम का साथ छोड़ दिया था. 2022-23 डोमेस्टिक सीजन में वो गोवा के लिए खेले थे. अब IPL में भी उनका मुंबई टीम से नाता टूट गया है.

बताते चलें कि मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स से मयंक मारकंडे को ट्रेड कर लिया है. मारकंडे को भी 30 लाख रुपये की तनख्वाह मिलेगी, उन्हें KKR में भी इतनी ही सैलरी मिल रही थी. अपने IPL करियर में मारकंडे ने 37 मैच खेलकर 37 विकेट लिए हैं.

यह भी पढ़ें:

IPL 2026 Trade Players List: BCCI ने जारी की ऑफिशियल ट्रेड लिस्ट, जडेजा-सैमसन से लेकर शमी; इन 8 खिलाड़ियों को मिली नई टीम

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 15 Nov 2025 03:28 PM (IST)
Tags :
Arjun Tendulkar IPL Retention MUMBAI INDIANS LUCKNOW SUPER GIANTS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: रवींद्र जडेजा का कहर, एक ही ओवर में मुल्डर और जोरजी को किया आउट; साउथ अफ्रीका का चौथा विकेट गिरा
रवींद्र जडेजा का कहर, एक ही ओवर में मुल्डर और जोरजी को किया आउट; साउथ अफ्रीका का चौथा विकेट गिरा
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
टेलीविजन
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-2: रवींद्र जडेजा का कहर, एक ही ओवर में मुल्डर और जोरजी को किया आउट; साउथ अफ्रीका का चौथा विकेट गिरा
रवींद्र जडेजा का कहर, एक ही ओवर में मुल्डर और जोरजी को किया आउट; साउथ अफ्रीका का चौथा विकेट गिरा
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
टेलीविजन
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
60 साल पूरे होते ही खाते में आने लगेगा पेंशन का पैसा, यूपी सरकार देने जा रही बड़ी सौगात
नौकरी
आज से शुरू हो रही 22 राज्यों में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती, यहां देखें पूरा शेड्यूल
आज से शुरू हो रही 22 राज्यों में टेरिटोरियल आर्मी भर्ती, यहां देखें पूरा शेड्यूल
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Embed widget