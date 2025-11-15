हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL 2026 Trade Players List: BCCI ने जारी की ऑफिशियल ट्रेड लिस्ट, जडेजा-सैमसन से लेकर शमी; इन 8 खिलाड़ियों को मिली नई टीम

IPL 2026 Trade Players List: BCCI ने जारी की ऑफिशियल ट्रेड लिस्ट, जडेजा-सैमसन से लेकर शमी; इन 8 खिलाड़ियों को मिली नई टीम

IPL 2026 Trade Players List: BCCI ने कंफर्म कर दिया है कि रवींद्र जडेजा आगामी सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलेंगे. CSK में संजू सैमसन शामिल हो गए हैं. कुल 8 प्लेयर्स की ट्रेड के जरिए टीम बदली हैं.

By : शिवम | Updated at : 15 Nov 2025 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल के सीजन 19 के लिए ऑक्शन दिसंबर में होगा, उससे पहले आज शाम को सभी 10 टीमों की रिटेंशन लिस्ट जारी होगी. साफ़ हो जाएगा कि किस टीम ने किन प्लेयर्स को रिलीज़ और रिटेन किया है. कुछ दिन से रवींद्र जडेजा और संजू सैमसन को लेकर खबर थी कि दोनों की ट्रेड डील के जरिए अदला बदली हो सकती है, जडेजा राजस्थान और सैमसन चेन्नई में शामिल हो सकते हैं. अब बीसीसीआई ने इस पर मुहर लगा दी है. IPL की तरफ ऑफिशियल ट्रेड लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें कुल 8 प्लेयर्स और उनके प्राइस की जानकारी दी गई है.

रवींद्र जडेजा (CSK से RR में शामिल)

आईपीएल की तरफ से बयान में बताया गया कि ऑलराउंडर और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए कप्तानी कर चुके रवींद्र जडेजा एक सफल ट्रेड के बाद आगामी आईपीएल सीज़न में राजस्थान रॉयल्स (RR) का प्रतिनिधित्व करेंगे. जडेजा ने सीएसके के लिए 12 सीजन तक क्रिकेट खेला, ये आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड डील कही जा रही है. उनकी आईपीएल 2026 में सैलरी 14 करोड़ रुपये होगी, सीएसके में ये 18 करोड़ रुपये थी.

संजू सैमसन (RR से CSK में शामिल)

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे, उनका इस टीम में भी प्राइस 18 करोड़ रुपये होगा. सैमसन ने 177 आईपीएल मैच खेले हैं. CSK उनके करियर की केवल तीसरी फ्रैंचाइज़ी होगी. 2013 में आईपीएल डेब्यू करने वाले सैमसन राजस्थान से पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे.

सैम करन (CSK से RR में शामिल)

इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन एक सफल ट्रेड के बाद चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से राजस्थान रॉयल्स (RR) में शामिल हो गए हैं. उनकी फीस 2.4 करोड़ रुपये ही रहेगी. 27 साल के सैम करन ने 64 आईपीएल मैच खेले हैं. सैमसन चेन्नई से पहले पंजाब किंग्स के लिए खेल चुके हैं. राजस्थान उनकी तीसरी आईपीएल टीम होगी.

मोहम्मद शमी (SRH से LSG में शामिल)

भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से एक सफल ट्रेड के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) में शामिल हो गए हैं. पिछले संस्करण में शमी का प्राइस 10 करोड़ रुपये था, इसी कीमत पर वह लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हुए हैं. हैदराबाद से पहले शमी गुजरात टाइटंस में थे, जहां 2023 में 17 मैचों में उन्होंने 28 विकेट लेकर पर्पल कैप जीती थी.

मयंक मार्कंडे (KKR से MI में शामिल)

लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से सफल ट्रेड के बाद अपनी पूर्व फ्रैंचाइज़ी मुंबई इंडियंस (MI) में लौट आए हैं. KKR ने उन्हें 30 लाख रुपये के प्राइस पर ख़रीदा था, इसी कीमत पर वह MI में शामिल हुए हैं.

मार्कंडे ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत मुंबई इंडियंस के लिए खेलकर ही की थी. 2018, 2019 और 2022 में मुंबई टीम का प्रतिनिधत्व करने के बाद वह 2021 में राजस्थान रॉयल्स और 2023 और 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले.

अर्जुन तेंदुलकर (MI से LSG में शामिल)

बॉलिंग ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस से सफल ट्रांसफर के बाद IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का प्रतिनिधित्व करेंगे. अर्जुन अपनी मौजूदा 30 लाख रुपये की फीस पर LSG में शामिल हुए हैं. 2021 ऑक्शन में मुंबई द्वारा चुने गए अर्जुन ने 2023 में आईपीएल डेब्यू किया था, पिछले संस्करण वह एक मैच भी नहीं खेले थे.

नितीश राणा (RR से DC में शामिल)

बाएं हाथ के बल्लेबाज नितीश राणा राजस्थान रॉयल्स (RR) से ट्रेड होकर दिल्ली कैपिटल्स (DC) में शामिल हो गए हैं. वह अपनी मौजूदा 4.2 करोड़ रुपये की फीस पर ही दिल्ली फ्रेंचाइजी में शामिल हुए हैं.

डोनोवन फरेरा (DC से RR में शामिल)

ऑलराउंडर डोनोवन फरेरा दिल्ली कैपिटल्स (DC) से ट्रेड होकर अपनी पहली फ्रैंचाइज़ी राजस्थान रॉयल्स (RR) में शामिल हो गए हैं. ट्रांसफर एग्रीमेंट के अनुसार, उनकी फीस 75 लाख रुपये से बढ़कर 1 करोड़ रुपये हो गई है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 15 Nov 2025 01:44 PM (IST)
Ravindra Jadeja Rajasthan Royals LSG CHENNAI SUPER KINGS SANJU SAMSON IPL Retention List MOHAMMED SHAMI IPL 2026 IPL 2026 Trade
