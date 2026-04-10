लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हुआ खूंखार ऑलराउंडर, चोटिल वानिंदु हसरंगा को किया रिप्लेस

George Linde Replaces Wanindu Hasaranga LSG IPL 2026: श्रीलंका के स्टार स्पिनर वानिंदु हसरंगा IPL 2026 से बाहर हो गए हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स ने दक्षिण अफ्रीकी ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर जॉर्ज लिंडे को उनका रिप्लेसमेंट घोषित किया है. LSG फ्रेंचाईजी ने आधिकारिक स्टेटमेंट में बताया कि चोट के कारण हसरंगा पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं. उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, जिससे वो अब तक उबर नहीं पाए हैं.

वानिंदु हसरंगा के रिप्लेसमेंट के तौर पर लखनऊ टीम में आए जॉर्ज लिंडे को अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 37 मैचों का अनुभव है, जिनमें वो 35 विकेट ले चुके हैं. वो ठीकठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और दक्षिण अफ्रीका के लिए टी20 करियर में 403 रन बना चुके हैं.

जॉर्ज लिंडे कभी IPL में नहीं खेले हैं. ऑक्शन में उन्होंने अपना बेस प्राइस एक करोड़ रुपये रखा था, लेकिन अनसोल्ड रहे थे. अब किस्मत ने उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स टीम का IPL कॉन्ट्रैक्ट दिलाया है. वो SA20 और मेजर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के लिए खेल चुके हैं.

वानिंदु हसरंगा का रिप्लेसमेंट चुनने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स मैनेजमेंट ने की खिलाड़ियों पर विचार किया था. अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान और इंग्लैंड के लियाम डॉसन के नाम पर भी विचार किया गया, लेकिन अंत में दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर जॉर्ज लिंडे को साइन किया.

कुल टी20 करियर की बात करें तो जॉर्ज लिंडे को 250 मैचों का अनुभव है. इस विशाल करियर में उन्होंने 218 विकेट लेने के अलावा बल्लेबाजी में 2,746 रन भी बनाए हैं. उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 136 से अधिक है और चार अर्धशतकीय पारी भी खेल चुके हैं.

IPL 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अब तक 3 मैचों में 2 जीत दर्ज कार चुकी है. वह 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर है. लखनऊ की अब तक दोनों जीत बहुत करीब से आई हैं.

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