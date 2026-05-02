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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2027 में बदल जाएंगे इन 3 टीमों के कप्तान! लगातार हार से टीम का है बुरा हाल

IPL 2027 में बदल जाएंगे इन 3 टीमों के कप्तान! लगातार हार से टीम का है बुरा हाल

Three Possible Captain Changes in IPL 2027: आईपीएल में लगातार खराब प्रदर्शन के कारण अगले सीजन तीन बड़ी टीमों का कप्तान बदला जा सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 May 2026 07:00 PM (IST)
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IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल संकेत देने लगी है कि कौन सी टीम प्लेऑफ में जाएगी और कौन बाहर हो सकता है. मौजूदा टेबल (IPL Points Table 2026) पर नजर डालें तो लखनऊ सुपर जायंट्स सबसे नीचे है, जो 8 मैच खेलकर सिर्फ 4 अंक बटोर सकी है. मगर यहां व्यक्ति विशेष पर चर्चा होगी, क्योंकि खराब कप्तानी ने कुछ टीमों की लुटिया डुबोने का काम किया है. इनमें मुंबई इंडियंस भी एक है, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या निरंतर आलोचकों के निशाने पर बने हैं. यहां जान लीजिए उन 3 टीमों के बारे में, जिनका IPL 2027 में कप्तान बदल सकता है.

मुंबई इंडियंस

मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने 2024 में रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया था. IPL 2024 में मुंबई टेबल में सबसे नीचे रही और अब 2026 में भी प्लेऑफ की राह मुश्किल लग रही है. 2025 सीजन में MI प्लेऑफ में तो पहुंची, लेकिन उसने कोई कमाल का प्रदर्शन करके नहीं दिखाया था. अगर 2026 में भी मुंबई प्लेऑफ से बाहर होती है, तो यह हार्दिक की कप्तानी में लगातार तीसरा सीजन होगा जब टीम खिताब से वंचित रह जाएगी. वहीं हार्दिक का व्यक्तिगत प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है. ये सभी बातें, MI मैनेजमेंट को कप्तान बदलने को मजबूर कर सकती हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स

आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन था, जब संजीव गोयनका ने इशारा किया कि वे ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीद रहे हैं. IPL 2025 में LSG निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अंक तालिका में सातवें नंबर पर रही. IPL 2026 में प्रदर्शन का स्तर बहुत अधिक नीचे गिर चुका है, क्योंकि टीम टेबल में अंतिम स्थान पर है. कप्तान बनने के बाद पंत का भी वही हाल है, जो मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या का है. 2025 और 2026 सीजन में अब तक खेले 22 मैचों में पंत केवल 458 रन बना सके हैं.

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कोलकाता नाइट राइडर्स

पिछले सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के पास अजिंक्य रहाणे को कप्तानी सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. रहाणे ने 2025 सीजन में व्यक्तिगत तौर पर ठीकठाक प्रदर्शन करते हुए 390 रन बनाए थे. IPL 2026 में ना केवल उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन गिरा है बल्कि KKR टीम टेबल में वहीं है जहां पिछले सीजन थी. यह समझा जा सकता है कि 3 मुख्य तेज गेंदबाजों के ना खेलने से कोलकाता टीम को झटका लगा है, लेकिन सीजन के पहले 6 मैचों में एक भी जीत ना आना, इससे रहाणे की कप्तानी पर सवाल उठने लाजिमी हैं. हालांकि उसके बाद कोलकाता ने लगातार 2 मैच जीते हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 May 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA RISHABH PANT IPL 2027
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