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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIPL 2026: 146 रन से जीता मैच.... IPL इतिहास की 5 सबसे बड़ी धमाकेदार जीत, किन टीमों के नाम है रिकॉर्ड

IPL 2026: 146 रन से जीता मैच.... IPL इतिहास की 5 सबसे बड़ी धमाकेदार जीत, किन टीमों के नाम है रिकॉर्ड

IPL में कई ऐसे मैच हुए हैं, जहां एक टीम ने दूसरी टीम को इतने बड़े अंतर से हराया कि मुकाबला पूरी तरह एकतरफा बन गया.इस सूची में मुंबई इंडियंस टॉप पर है, जबकि आरसीबी का दबदबा सबसे ज्यादा नजर आता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 21 Mar 2026 07:02 AM (IST)
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आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. नए सीजन से पहले फैंस के बीच पुराने रिकॉर्ड्स की भी खूब चर्चा हो रही है. आईपीएल में कई ऐसे मैच हुए हैं, जहां एक टीम ने दूसरी टीम को इतने बड़े अंतर से हराया कि मुकाबला पूरी तरह एकतरफा बन गया. रन के हिसाब से सबसे बड़ी जीतों की बात करें तो इस सूची में मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमें शामिल हैं.

मुंबई इंडियंस - 146 रन

आईपीएल इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत मुंबई इंडियंस के नाम दर्ज है. मुंबई ने 6 मई 2017 को दिल्ली में खेले गए मुकाबले में दिल्ली डेयरडेविल्स को 146 रन से हराया था. उस मैच में मुंबई ने 213 रन का मजबूत लक्ष्य दिया था, लेकिन दिल्ली की टीम सिर्फ 13.4 ओवर में ही सिमट गई. यह जीत आज भी आईपीएल की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 144 रन

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है. आरसीबी ने 14 मई 2016 को बेंगलुरु में गुजरात लायंस को 144 रन से पटखनी दी थी. उस मुकाबले में आरसीबी ने 249 रन का पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था. जवाब में गुजरात की टीम 18.4 ओवर तक ही टिक सकी. यह मैच आरसीबी की सबसे यादगार जीतों में गिना जाता है.

कोलकाता नाइट राइडर्स - 140 रन 

तीसरे स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है. केकेआर ने 18 अप्रैल 2008 को बेंगलुरु में आरसीबी को 140 रन से हराया था. आईपीएल के शुरुआती सीजन में मिली यह जीत इसलिए भी खास रही, क्योंकि इसी मैच से लीग के इतिहास में बड़े स्कोर और बड़े अंतर की जीत का सिलसिला शुरू हुआ था. केकेआर ने 223 रन का लक्ष्य रखा था और आरसीबी की टीम दबाव में पूरी तरह टूट गई.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 138 रन

चौथे नंबर पर फिर आरसीबी का नाम आता है. बेंगलुरु ने 6 मई 2015 को अपने घरेलू मैदान पर किंग्स इलेवन पंजाब को 138 रन से हराया था. उस मैच में आरसीबी ने 227 रन बनाए थे और पंजाब की टीम सिर्फ 13.4 ओवर में ही ढेर हो गई थी. यह मुकाबला आरसीबी की आक्रामक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी का शानदार उदाहरण बना था

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - 130 रन 

पांचवें नंबर पर भी आरसीबी का कब्जा है। 23 अप्रैल 2013 को बेंगलुरु में खेले गए मैच में आरसीबी ने पुणे वॉरियर्स को 130 रन से हराया था. इस मुकाबले में आरसीबी ने 263 रन का विशाल स्कोर बनाया था, जो लंबे समय तक चर्चा में रहा. जवाब में पुणे वॉरियर्स 20 ओवर खेलकर भी लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच सकी थी. 

Published at : 21 Mar 2026 07:02 AM (IST)
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