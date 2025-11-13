हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIPL 2026: पंजाब किंग्स में बड़ा बदलाव तय! इन खिलाड़ियों पर गिर सकती है गाज, जानें कौन रहेगा टीम में कौन होगा बाहर

आईपीएल 2026 से पहले पंजाब किंग्स बड़ा फेरबदल करने जा रही है. श्रेयरस अय्यर की कप्तानी वाली टीम कुछ बड़े नामों को रिलीज कर सकती है. जानिए कौन रहेगा टीम में और किसे दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 13 Nov 2025 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026: आईपीएल 2025 में सिर्फ छह रन से खिताब से चूकने वाली पंजाब किंग्स (PBKS) अब अगले सीजन के लिए तैयारियों में जुट गई है. फ्रेंचाइजी के पास 15 नवंबर तक खिलाड़ियों की रिटेंशन और रिलीज लिस्ट सौंपने का समय है. नई कप्तानी, नए जोश और पुराने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के बावजूद टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था. अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब एक मजबूत और संतुलित टीम के साथ IPL 2026 में उतरना चाहेगी.

टीम का मजबूत कोर बरकरार रहेगा

फ्रेंचाइजी के पास इस वक्त कई भरोसेमंद खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले सीजन में दमदार प्रदर्शन किया था. श्रेयरस अय्यर ने बतौर कप्तान शानदार बल्लेबाजी करते हुए 604 रन बनाए थे. वहीं, तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और स्पिनर युजवेंद्र चहल टीम के सबसे सफल गेंदबाज रहे.

मिडिल ऑर्डर में शशांक सिंह ने अपनी विस्फोटक फिनिशिंग से सबका दिल जीत लिया था. उनके अलावा प्रभसिमरन सिंह और युवा ओपनर प्रियांश आर्य ने भी शानदार प्रदर्शन कर अपनी जगह पक्की कर ली है.

इन खिलाड़ियों पर गिर सकती है गाज

हालांकि कुछ बड़े नाम ऐसे भी हैं जिनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है. 

ग्लेन मैक्सवेल - जिन पर पंजाब ने कई सीजन से भरोसा जताया, लेकिन उनके बल्ले से निरंतर रन नहीं निकले.

मार्कस स्टोइनिस - जिन्हें 11 करोड़ रुपये में खरीदा गया था, टीम के लिए ‘महंगे निवेश’ साबित हुए.

एरॉन हार्डी और मुशीर खान - इन दोनो खिलाड़ियों को भी शायद टीम में जगह न मिले. हार्डी पूरे सीजन में बेंच पर बैठे रहे, जबकि मुशीर को केवल एक मैच खेलने का मौका मिला. सूत्रों के मुताबिक, पंजाब इन खिलाड़ियों को रिलीज कर नीलामी में दोबारा बोली लगाने की रणनीति अपना सकती है, ताकि बेहतर संयोजन बनाया जा सके.

रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ी

श्रेयरस अय्यर, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, शशांक सिंह, नेहल वढेरा, विजयकुमार व्यासक, यश ठाकुर, हरप्रीत बराड़, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, मार्को जैनसन, जोश इंग्लिस, जेवियर बार्टलेट, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे, अजमतुल्लाह उमरजई, लॉकी फर्ग्यूसन.

संभावित रिलीज खिलाड़ी

ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, एरॉन हार्डी, मुशीर खान, हरनूर सिंह.

आगे की रणनीति

पंजाब किंग्स अब संतुलित ऑलराउंडर्स और डेथ बॉलर्स की तलाश में नीलामी में जाएगी. टीम का लक्ष्य होगा कि 2025 की गलती न दोहराई जाए और 2026 में खिताब अपने नाम किया जाए. 

Published at : 13 Nov 2025 10:15 AM (IST)
Marcus Stoinis GLENN MAXWELL IPL 2026 PUNJAB KINGS
