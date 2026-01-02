IPL 2026: पंजाब किंग्स की ‘AI वाली’ Playing 11 वायरल, IPL 2026 में दिखेगा नया कॉम्बिनेशन, जानिए कौन करेगा ओपनिंग
IPL 2026 से पहले पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग11 को लेकर चर्चा तेज है. Google Gemini, ChatGPT इस बात पर सहमत दिखे कि पंजाब की ओपनिंग जोड़ी प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह के रूप में होनी चाहिए.
आईपीएल 2025 के फाइनल में बेहद करीबी मुकाबले में दिल तोड़ने वाली हार के बाद पंजाब किंग्स अब 2026 सीजन में एक ही लक्ष्य के साथ उतरने वाली है. वो हर हाल में इस बार ट्रॉफी जीतना चाहेगी. टीम ने बड़े बदलावों से दूरी बनाई है. श्रेयस अय्यर कप्तान बने रहेंगे और हेड कोच रिकी पोंटिंग की रणनीति पर ही टीम आगे बढ़ेगी.
पंजाब ने अपने कोर खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हुए 21 खिलाड़ियों को बरकरार रखा और मिनी ऑक्शन में सिर्फ कुछ खिलाड़ी खरीदे. ऑस्ट्रेलिया के कूपर कोनोली और तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस को टीम में शामिल किया गया, जिससे संतुलन और गहराई दोनों बढ़ी हैं. इसी मजबूत और स्थिर स्क्वाड के आधार पर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से टीम की संभावित प्लेइंग-11 चुनी गई है.
AI ने चुनी टीम
तीनों AI प्लेटफॉर्म—गूगल जेमिनी, चैट GPT और ग्रोक—इस बात पर सहमत दिखे कि पंजाब की ओपनिंग जोड़ी प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह होनी चाहिए. दोनों युवा बल्लेबाज आक्रामक शुरुआत देने की काबिलियत रखते हैं. नंबर-3 पर श्रेयस अय्यर को रखा गया है, जो पारी को संभालने और जरूरत पड़ने पर तेजी लाने का रोल निभाएंगे. उनके बाद नेहल वढेरा को मौका दिया गया है, जो मिडिल ऑर्डर में स्थिरता दे सकते हैं.
Google Gemini - प्रियांश आर्या,प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर,नेहल वढेरा,मार्कस स्टॉइनिस,शशांक सिंह, कूपर कोनोली/ अजमतुल्लाह ओमरजाई,मार्को यानसेन,हरप्रीत बरार,अर्शदीप सिंह,युजवेंद्र चहल.
इम्पैक्ट प्लेयर - विजय कुमार विशाख, मुशीर खान, यश ठाकुर.
Chat Gpt - प्रियांश आर्या,प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर,नेहल वढेरा,मार्कस स्टॉइनिस,शशांक सिंह, कूपर कोनोली,मार्को यानसेन,हरप्रीत बरार,अर्शदीप सिंह,युजवेंद्र चहल.
इम्पैक्ट प्लेयर - विजय कुमार विशाख, मुशीर खान
Grok - प्रियांश आर्या,प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर,नेहल वढेरा,मार्कस स्टॉइनिस,शशांक सिंह, कूपर कोनोली/ अजमतुल्लाह ओमरजाई,मार्को यानसेन,हरप्रीत बरार,अर्शदीप सिंह, बेन ड्वारशुइस/ लॉकी फर्ग्युसन
इम्पैक्ट प्लेयर - मिचेल ओवन,जेवियर बार्टलेट, हरप्रीत बरार
पंजाब किंग्स का पूरा स्क्वाड
प्रियांश आर्या,प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर,नेहल वढेरा,मार्कस स्टॉइनिस,शशांक सिंह, कूपर कोनोली, अजमतुल्लाह ओमरजाई,मार्को यानसेन,हरप्रीत बरार,अर्शदीप सिंह, यजुवेंद्र चहल, बेन ड्वारशुइस, लॉकी फर्ग्युसन, मिचेल ओवन,जेवियर बार्टलेट, हरप्रीत बराड़, प्याला अविनाश,हरनूर पन्नू,सूर्यांश शेडगे,यश ठाकुर,विष्णु विनोद, बेन द्वारशुइस,विशाल निशाद, प्रवीण दुबे
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL