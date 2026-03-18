IPL 2026 से पहले बदला सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान, अभिषेक शर्मा नहीं इस खिलाड़ी को मिली कमान
IPL 2026 SRH: सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले कप्तान बदल दिया है. अभिषेक शर्मा की जगह दूसरे खिलाड़ी को कमान सौंपी गई है.
IPL 2026 SRH New Captain: आईपीएल 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने बड़ा बदलाव करते हुए ईशान किशन को कप्तानी सौंप दी है. टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस इंजरी से रिकवर हो रहे हैं, जिसके चलते वह टीम के लिए शुरुआती कुछ मुकाबलों में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे. इसके साथ बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है.
फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया के जरिए एक पोस्ट शेयर करते हुए कप्तान बदलने की जानकारी साझा की. पोस्ट में लिखा गया, "पैट कमिंस चोट से उबरने के कारण कुछ मैचों में नहीं खेल पाएंगे. उनके ठीक होने तक ईशान किशन कप्तान और अभिषेक शर्मा उप-कप्तान होंगे." हालांकि यह साफ नहीं किया गया कि कितने मैचों के लिए ईशान और अभिषेक यह जिम्मेदारी निभाएंगे, सिर्फ इतना बताया गया कि कमिंस के सही होने तक दोनों इस रोल में नजर आएंगे.
𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 🚨— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) March 18, 2026
Pat Cummins will miss a few games while recovering from injury.
Until he recovers, Ishan Kishan will be the Captain and Abhishek Sharma will be the Vice-Captain. pic.twitter.com/etXJUkQJeG
ईशान को मिला वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन का तोहफा
हाल ही में समाप्त हुए 2026 टी20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन किया था. वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज रहे थे. उन्होंने 9 मैचों की 9 पारियों में 35.22 की औसत और 193.29 के स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए थे. इस दौरान उनके बल्ले से 3 फिफ्टी निकली थीं. ईशान को इस शानदार प्रदर्शन का इनाम फ्रेंचाइजी की कप्तानी के रूप में मिला. बताते चलें कि टी2 विश्व कप से पहले ईशान ने अपनी कप्तानी में झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जितवाया था.
ईशान किशन का आईपीएल करियर
बात करें ईशान के आईपीएल करियर की, तो अब तक उन्होंने 119 मुकाबले खेल लिए लिए हैं. इन मैचों की 112 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 29.10 की औसत और 137.64 के स्ट्राइक रेट से 2998 रन बना लिए हैं. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 17 अर्धशतक लगाए, जिसमें हाई स्कोर 106* रनों का रहा. बताते चलें कि ईशान पिछले सीजन यानी 2025 से हैदराबाद का हिस्सा हैं.
यह भी पढ़ें: IPL 2026 में सभी 10 टीमों के कप्तान, देखें कितने भारतीयों को मिली कमान
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL