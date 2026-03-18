एक बार फिर आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान, इस देश में होगी चिर प्रतिद्वंद्वियों की भिड़ंत

India vs Pakistan Hockey 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की टीमें क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने आई थीं. मुकाबले में भारत ने शानदार जीत हासिल की थी. अब एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की टीमें मैदान पर नजर आएंगी. इस बार दोनों देशों की टीमें हॉकी वर्ल्ड कप के लिए मैदान पर उतरेंगी. तो आइए जानते हैं कि हॉकी के विश्व कप में दोनों टीमों की भिड़ंत किस देश में होगी.

बता दें कि 15 से 30 अगस्त से बीच खेला जाने वाला हॉकी विश्व कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होगा. भारत और पाकिस्तान के मुकाबले नीदरलैंड्स में होंगे. दोनों ही टीमों को पुरुष वर्ग के पूल डी में रखा गया है, जिसमें इंग्लैंड और वेल्स की टीमें भी मौजूद हैं.

हॉकी में भारत और पाकिस्तान की पिछली भिड़ंत 2024 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हुई थी. इस मैच में भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की थी. वहीं इससे पहले दोनों टीमें 2023 के एशियन गेम्स में एक दूसरे को सामने आई थीं, जिसमें भारत ने 10-2 से जीत अपने खाते में डाली थी.

2025 एशिया कप से पाकिस्तान ने वापस लिया नाम

2025 का हॉकी एशिया कप भारत की मेजबानी में खेला गया था. पाकिस्तान ने सुरक्षा का हवाला देते हुए टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया था. इस तरह पिछले साल दोनों के बीच मुकाबला नहीं खेला जा सका था.

हेड टू हेड पाकिस्तान आगे

अगर भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी मैचों का हेड टू हेड देखा जाए, तो पाकिस्तान काफी आगे नजर आता है. दोनों के बीच 181 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने बढ़त हासिल करते हुए 82 मैचों में जीत दर्ज की है. वहीं भारत ने 67 मैच अपने नाम किए हैं. दोनों के बीच 32 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं. इसके साथ वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान काफी आगे है. पाक ने अब तक वर्ल्ड कप के पांच खिताब जीते हैं, जबकि भारत ने सिर्फ एक ही खिताब अपने नाम किया है.

2016 से भारत का दबदबा कायम

भले ही पाकिस्तान हेड टू हेड और वर्ल्ड कप जीतने भारत से आगे हो, लेकिन 2016 से पाकिस्तान दबदबा कायम किया हुआ है. पिछले तकरीबन 10 सालों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार मच जीते हैं.

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