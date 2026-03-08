हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs NZ T20I World Cup Final: भारत-न्यूजीलैंड के बीच टी20 में सिर्फ इन 4 बल्लेबाजों ने लगाए शतक, लिस्ट में कितने भारतीय शामिल

IND vs NZ T20I World Cup Final: भारत-न्यूजीलैंड के बीच टी20 में सिर्फ इन 4 बल्लेबाजों ने लगाए शतक, लिस्ट में कितने भारतीय शामिल

भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों में सिर्फ चार बल्लेबाज ही शतक लगाने में सफल हुए हैं. इस खास लिस्ट में न्यूजीलैंड के एक बल्लेबाज और भारत के तीन खिलाड़ी शामिल हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 08 Mar 2026 07:31 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ T20I Record: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबले में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमों में खिताबी जंग होगी. यह हाईवोल्टेज मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. इस महामुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल में बने कई दिलचस्प रिकॉर्ड चर्चा में हैं. इनमें सबसे खास रिकॉर्ड उन बल्लेबाजों का है जिन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 मुकाबलों में शतक लगाए हैं.

अब तक दोनों टीमों के बीच टी20 इंटरनेशनल मैचों में सिर्फ चार बल्लेबाज ही शतक लगाने में सफल हुए हैं. इनमें न्यूजीलैंड के एक बल्लेबाज और भारत के तीन खिलाड़ी शामिल हैं. इन खिलाड़ियों ने अपनी शानदार पारियों से मुकाबलों को यादगार बनाया है.

कॉलिन मुनरो ने लगाया पहला शतक

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल में पहला शतक न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कॉलिन मुनरो ने लगाया था. उन्होंने 4 नवंबर 2017 को राजकोट में खेले गए मुकाबले में 58 गेंदों पर नाबाद 109 रन की शानदार पारी खेली थी. मुनरो ने अपनी इस पारी में सात चौके और सात छक्के लगाए थे. उनका स्ट्राइक रेट करीब 188 का रहा था. उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी ने उस मैच को काफी रोमांचक बना दिया था.ट

सूर्यकुमार यादव की तूफानी पारी

भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाया है. उन्होंने 20 नवंबर 2022 को माउंट माउंगानुई में 51 गेंदों पर नाबाद 111 रन बनाए थे. सूर्यकुमार यादव की यह पारी बेहद शानदार रही थी. इस दौरान उन्होंने 11 चौके और सात छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 217 से ज्यादा का रहा. इस पारी को टी20 क्रिकेट की बेहतरीन पारियों में गिना जाता है.

शुभमन गिल का अहमदाबाद में कमाल

भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने 1 फरवरी 2023 को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ 63 गेंदों पर नाबाद 126 रन बनाए थे. गिल की यह पारी काफी खास रही क्योंकि उन्होंने बड़े शॉट्स के साथ शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था. इस पारी में उन्होंने 12 चौके और सात छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा.

ईशान किशन का हालिया शतक

हाल ही में भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने भी इस खास लिस्ट में जगह बना ली हैं. उन्होंने 31 जनवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड के खिलाफ 43 गेंदों पर 103 रन की तेज पारी खेली थी. ईशान किशन ने इस पारी में छह चौके और 10 छक्के लगाए थे. उनका स्ट्राइक रेट करीब 240 का रहा, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है.

फाइनल में फिर बन सकते हैं नए रिकॉर्ड

अब जब दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में आमने-सामने होंगी, तो फैंस को एक बार फिर बड़ी पारियों की उम्मीद रहेगी. अहमदाबाद का मैदान बड़े स्कोर के लिए जाना जाता है और ऐसे में बल्लेबाजों के पास नया रिकॉर्ड बनाने का मौका भी होगा.  

Published at : 08 Mar 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Colin Munro T20I Record SURYAKUMAR YADAV IND VS NZ SHUBMAN GILL ISHAN KISHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
IND vs NZ T20I World Cup Final: भारत-न्यूजीलैंड के बीच टी20 में सिर्फ इन 4 बल्लेबाजों ने लगाए शतक, लिस्ट में कितने भारतीय शामिल
भारत-न्यूजीलैंड के बीच टी20 में सिर्फ इन 4 बल्लेबाजों ने लगाए शतक, लिस्ट में कितने भारतीय शामिल
स्पोर्ट्स
वरुण चक्रवर्ती नहीं, कुलदीप यादव खेलेंगे फाइनल! प्लेइंग इलेवन पर ये नया अपडेट कर देगा हैरान
वरुण चक्रवर्ती नहीं, कुलदीप यादव खेलेंगे फाइनल! प्लेइंग इलेवन पर ये नया अपडेट कर देगा हैरान
स्पोर्ट्स
दिग्गज ने ICC पर लगाए पक्षपात के आरोप, बुरी तरह भड़का दिग्गज, जानें पूरा मामला
दिग्गज ने ICC पर लगाए पक्षपात के आरोप, बुरी तरह भड़का दिग्गज, जानें पूरा मामला
स्पोर्ट्स
'गौतम गंभीर ने...' फाइनल से पहले कप्तान सूर्यकुमार का बड़ा बयान, जो कहा सुनकर चौंक जाएंगे
'गौतम गंभीर ने...' फाइनल से पहले कप्तान सूर्यकुमार का बड़ा बयान, जो कहा सुनकर चौंक जाएंगे
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
Bharatpur News: ढाई साल बाद जेल से बाहर आया मोनू मानेसर, हाईकोर्ट से मिली जमानत, नासिर-जुनेद हत्याकांड में था बंद
ढाई साल बाद जेल से बाहर आया मोनू मानेसर, हाईकोर्ट से मिली जमानत, नासिर-जुनेद हत्याकांड में था बंद
विश्व
वेनेजुएला और ईरान के बाद अब अमेरिका के निशाने पर कौन सा देश? ट्रंप ने दिया क्लीयर जवाब
वेनेजुएला और ईरान के बाद अब अमेरिका के निशाने पर कौन सा देश? ट्रंप ने दिया क्लीयर जवाब
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' के बाद 'हीर रांझा' में नजर आएंगी सारा अर्जुन? मुकेश छाबड़ा ने बताई सच्चाई
'धुरंधर 2' के बाद 'हीर रांझा' में नजर आएंगी सारा अर्जुन? मुकेश छाबड़ा ने बताई सच्चाई
क्रिकेट
दिग्गज ने ICC पर लगाए पक्षपात के आरोप, बुरी तरह भड़का दिग्गज, जानें पूरा मामला
दिग्गज ने ICC पर लगाए पक्षपात के आरोप, बुरी तरह भड़का दिग्गज, जानें पूरा मामला
विश्व
US Israel Iran War Live: खाड़ी देशों पर हमले के लिए राष्ट्रपति ने मांगी माफी, कुछ ही घंटों बाद ईरान ने फिर दी धमकी, ट्रंप का हैरान करने वाला दावा
Live: खाड़ी देशों पर हमले के लिए राष्ट्रपति ने मांगी माफी, कुछ ही घंटों बाद ईरान ने फिर दी धमकी
लाइफस्टाइल
जीवन की हर चुनौती में चमकती हैं नारी शक्ति, इस महिला दिवस पर भेजें ये प्यार भरे संदेश और कोट्स
जीवन की हर चुनौती में चमकती हैं नारी शक्ति, इस महिला दिवस पर भेजें ये प्यार भरे संदेश और कोट्स
जनरल नॉलेज
China Tuition Ban: इस देश में प्राइवेट ट्यूशन पर है प्रतिबंध, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
इस देश में प्राइवेट ट्यूशन पर है प्रतिबंध, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget