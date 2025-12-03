आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत रहा है. 2019 से 2025 के बीच भारत ने कई यादगार टेस्ट मुकाबले खेले और इन मैचों में टीम के कई दिग्गज बल्लेबाजों ने अपनी काबिलियत साबित की. अब जब WTC के आंकड़ों को सामने रखा जाए, तो यह जानना जरूरी हो जाता है कि इस दौरान भारत का सबसे भरोसेमंद रन-स्कोरर कौन रहा. ताजा रिकॉर्ड्स बताते हैं कि युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने सभी भारतीय बल्लेबाजों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है.

शुभमन गिल

2020 से 2025 तक खेले गए मैचों में शुभमन गिल ने 40 टेस्ट में 2843 रन बनाए हैं. 73 पारियों में 10 शतक और 8 अर्धशतक उनके नाम दर्ज हैं. 269 रन की उनकी यादगार पारी ने उन्हें WTC में भारत का सबसे सफल बल्लेबाज बना दिया. 43 के औसत और 61.49 की स्ट्राइक रेट के साथ गिल ने यह साबित किया है कि वे भारत के भविष्य के साथ-साथ वर्तमान भी हैं.

ऋषभ पंत

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 40 मैचों में 2780 रन बनाकर इस सूची में गिल के बेहद करीब हैं. 146 रन का सर्वोच्च स्कोर, 6 शतक और 16 अर्धशतक उनके आक्रामक लेकिन प्रभावी खेल शैली को दर्शाते हैं. 74.35 की स्ट्राइक रेट पंत को WTC के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बनाती है.

रोहित शर्मा

2019 से 2024 तक रोहित शर्मा ने 40 टेस्ट मैचों में 2716 रन बनाए हैं. 212 रन की शानदार पारी और 9 शतक उनके टेस्ट करियर की चमक को दर्शाते हैं. रोहित का औसत 41.15 और स्ट्राइक रेट 58.32 रहा, जो बताता है कि उन्होंने ओपनिंग में स्थिरता और आक्रामकता दोनों का संतुलन बनाए रखा.

विराट कोहली

46 मैचों में 2617 रन बनाने वाले विराट कोहली इस सूची में चौथे स्थान पर हैं. नाबाद 254 की ऐतिहासिक पारी और 5 शतक-11 फिफ्टी उनके क्लास का प्रमाण हैं. हालांकि 35.36 का औसत बताता है कि इस अवधि में उनका प्रदर्शन थोड़ा अनियमित रहा.

रवींद्र जडेजा

48 मैचों में 2610 रन बनाकर जडेजा इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं. उन्होंने साबित किया कि वे सिर्फ गेंदबाजी नहीं, बल्कि नीचे के क्रम में अहम रन भी जोड़ते हैं. 42.78 के औसत के साथ वे कई बल्लेबाजों से आगे हैं.