भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच के दौरान क्या होगी जमकर बारिश, जानिए कैसा रहेगा मुंबई का मौसम

IND vs ENG Weather: आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट टी20 वर्ल्डकप 2026 का रोमांच अपने चरम पर है. टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड आमने-सामने हैं. यह मुकाबला 5 मार्च को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल भी है कि क्या मौसम मैच में कोई बाधा डालेगा या नहीं.

फैंस के लिए राहत की खबर

मौसम की बात करें तो क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है. मुंबई में इस बड़े मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना लगभग नहीं के बराबर बताई जा रही है. मौसम साफ रहने की उम्मीद है, जिससे पूरा मैच बिना किसी रुकावट के खेला जा सकता है. रिपोर्ट के अनुसार मैच के समय आसमान साफ रहेगा और मौसम क्रिकेट के लिए काफी अनुकूल रहेगा. इससे खिलाड़ियों के साथ-साथ दर्शकों को भी पूरा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा.

तापमान और नमी का क्या रहेगा हाल

मैच के दौरान मुंबई का तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. वहीं नमी यानी ह्यूमिडिटी का स्तर थोड़ा ज्यादा हो सकता है. हालांकि शाम के समय नमी थोड़ी कम रहने का अनुमान है. ऐसे में खिलाड़ियों को ज्यादा परेशानी होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन तेज गेंदबाजों और फील्डिंग करने वाले खिलाड़ियों को थोड़ी चुनौती मिल सकती है.

गेंदबाजों को मिल सकती है थोड़ी मदद

मौसम रिपोर्ट के अनुसार हल्की हवाएं भी चल सकती हैं. हवा की रफ्तार लगभग 9 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है. यह हल्की हवा नई गेंद से गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाजों को शुरुआत में थोड़ी मदद दे सकती है. हालांकि कुल मिलाकर पिच और मौसम दोनों ही बल्लेबाज और गेंदबाज के लिए संतुलित माने जा रहे हैं. यानी फैंस को एक रोमांचक और बराबरी का मुकाबला देखने को मिल सकता है.

फाइनल की ओर नजरें

इस मुकाबले की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब भारत और इंग्लैंड में से जो टीम जीतेगी, वह सीधे फाइनल में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी.

