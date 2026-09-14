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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सजसप्रीत बुमराह के बगैर टीम इंडिया का बुरा हाल, आंकड़ों से समझें पूरा गणित

जसप्रीत बुमराह के बगैर टीम इंडिया का बुरा हाल, आंकड़ों से समझें पूरा गणित

जसप्रीत बुमराह के साथ और उनके बिना टीम इंडिया के T20I रिकॉर्ड में बड़ा फर्क देखने को मिला है. आंकड़े बताते हैं कि बुमराह की मौजूदगी में भारत ने ज्यादा मैच जीते और कम मुकाबले हारे हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 14 Sep 2026 04:25 PM (IST)
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किसी भी मजबूत टीम के लिए कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, जिनकी मौजूदगी मैदान पर साफ महसूस होती है. टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह भी कुछ ऐसे ही खिलाड़ी हैं. T20I में उनके साथ और उनके बिना भारतीय टीम के प्रदर्शन में बड़ा फर्क देखने को मिलता है. 2025 से अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुमराह की गैरमौजूदगी में टीम की जीत कम हुई है, जबकि हार का आंकड़ा ज्यादा रहा. आंकड़ों के मुताबिक, 2025 से अब तक भारत ने जसप्रीत बुमराह के साथ कुल 26 T20I मैच खेले हैं. इनमें टीम इंडिया ने 20 मुकाबले हैं, जबकि सिर्फ 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा. इस दौरान 2 मैचों का नतीजा नहीं निकल सका. यानी बुमराह के साथ भारत का रिकॉर्ड काफी मजबूत रहा है.

बिना बुमराह के बढ़ी हार

अब बुमराह के बिना भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें, तो आंकड़े कुछ अलग कहानी बताते हैं. इस समय में टीम ने बुमराह के बिना 20 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इनमें भारत को 12 मुकाबलों में जीत मिली, जबकि 7 मैचों में हार झेलनी पड़ी. वहीं, एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा. यानी बुमराह के बिना भारत की हार बढ़ जाती है.

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जीत और हार के रेशियो में भी बड़ा फर्क 

जीत और हार के रेशियो में भी बड़ा फर्क दिखाई देता है. बुमराह के साथ भारत का रेशियो 5.00 है, जबकि उनके बिना ये घटकर 1.71 रह जाता है. इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि T20I में बुमराह की मौजूदगी टीम के लिए कितनी अहम है.

क्यों अहम हैं बुमराह

बुमराह अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी से मैच के अलग-अलग हिस्सों में टीम को मजबूती देते हैं. खासकर दबाव के समय विकेट निकालने और रन रोकने की उनकी ताकत टीम के काफी काम आती है. लेकिन, किसी टीम के प्रदर्शन को सिर्फ एक खिलाड़ी से जोड़ना सही नहीं होगा, लेकिन आंकड़े जरूर बताते हैं कि बुमराह के साथ भारत का T20I रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है. ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है.

 

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 04:25 PM (IST)
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