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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहले वंदे मातरम्, फिर जन गण मन, भारत-अफगानिस्तान मैच में BCCI की नई पहल

पहले वंदे मातरम्, फिर जन गण मन, भारत-अफगानिस्तान मैच में BCCI की नई पहल

भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 13 Sep 2026 08:03 PM (IST)
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भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. टॉस के बाद मैदान पर अनोखा नजारा देखने को मिला. भारतीय खिलाड़ियों ने पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गया. फिर परंपरा के मुताबिक, राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया. 

पहले टी20 के टॉस के बाद, मैच शुरू होने से ठीक पहले 3 मिनट 10 सेकंड राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया. इसके बाद 52 सेकंड राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया. इस दौरान अरुण जेटली स्टेडियम का नजारा देखने लायक था. सोशल मीडिया पर बीसीसीआई की इस नई पहल का वीडियो वायरल हो रहा है. क्रिकेट फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

पहले टी20 में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल रहे हैं. स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को भी प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है. वहीं संजू सैमसन की वापसी हुई है. अफगानिस्तान की टीम तीन स्पिनर्स के साथ उतरी है. साथ ही नबी स्पिन के चौथे विकल्प हैं.

पहले टी20 में भारत की प्लेइंग इलेवन- संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती

पहले टी20 में अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवन- इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दारविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नैब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद और फजलहक फारूकी

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 13 Sep 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan IND Vs AGH 1st T20
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