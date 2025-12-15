India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025: भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से रौंदा, एशिया कप में दिखाया दम

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2025: अंडर-19 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए बहुप्रतीक्षित मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 90 रन से करारी शिकस्त दी. दुबई में खेले गए इस ग्रुप-ए मुकाबले में भारत ने बल्ले और गेंद दोनों से दबदबा बनाते हुए टूर्नामेंट में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई.

बारिश के कारण यह मुकाबला 49-49 ओवर का कर दिया गया था. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया.

भारत की पारी: एरन जॉर्ज का दमदार अर्धशतक

बारिश के कारण मुकाबला 49-49 ओवर का किया गया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत आक्रामक रही. ओपनर और कप्तान आयुष म्हात्रे ने 38 रन (25 गेंद) की तेज पारी खेली. हालांकि 14 साल के वैभव सूर्यवंशी इस मैच में बड़ी पारी नहीं खेल सके और जल्दी आउट हो गए.

भारतीय टीम की बल्लेबाजी की कमान एरन जॉर्ज ने संभाली. उन्होंने बेहद सधी हुई लेकिन प्रभावशाली पारी खेलते हुए 85 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 12 चौके और एक छक्का निकला. वह शतक से चूक गए, लेकिन उनकी पारी भारत के लिए बेहद अहम रही. ऑलराउंडर कनिष्क चौहान ने भी 46 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. भारत ने 49 ओवर में 240 रन बनाए.

पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद सय्याम और अब्दुल सुभान ने 3-3 विकेट लिए, जबकि स्पिनर नकीब शफीक ने बीच के ओवरों में दबाव बनाए रखा.

पाकिस्तान की पारी: शुरुआती झटकों से बिखरी टीम

241 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम शुरुआत से ही दबाव में नजर आई. तेज गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन ने शुरुआती ओवरों में कहर बरपाते हुए टॉप ऑर्डर को झकझोर दिया. पाकिस्तान 19 ओवर में ही 51 रन पर चार विकेट गंवा चुका था. हुजैफा अहसन ने अकेले संघर्ष करते हुए 70 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई खास साथ नहीं मिला. कप्तान फरहान यूसुफ सहित बाकी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सके.

दीपेश देवेंद्रन और कनिष्क चौहान ने 3-3 विकेट झटके. वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इकलौती ओवर में विकेट लिया और शानदार कैच भी पकड़ा अंत में किशन कुमार सिंह ने 2 विकेट लेकर पाकिस्तान की पारी 41.2 ओवर में 150 रन पर खत्म कर दी.

ग्रुप-ए में भारत शीर्ष पर

इस शानदार जीत के साथ भारत ने ग्रुप-ए में शीर्ष स्थान मजबूत कर लिया है. बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलित प्रदर्शन ने साफ दिखा दिया कि भारतीय अंडर-19 टीम इस टूर्नामेंट में खिताब की मजबूत दावेदार है.