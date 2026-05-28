आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर रचिन रविंद्र को अपनी टीम में शामिल तो किया, लेकिन पूरे सीजन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. लगातार बेंच पर बैठे रहने के बाद रचिन बिना मैदान पर उतरे ही वापस न्यूजीलैंड लौट गए. अब आयरलैंड दौरे पर उन्होंने बल्ले से ऐसा जवाब दिया है, जिसने एक बार फिर केकेआर के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं.



न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब मैदान पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में रचिन रविंद्र ने शानदार शतक जड़ दिया. यह मुकाबला टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल के बाद उनका पहला इंटरनेशनल मैच भी था. लंबे समय बाद मैदान पर लौटे रचिन ने शुरुआत से ही आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी की और न्यूजीलैंड की लड़खड़ाती पारी को संभाल लिया.



मैच में न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने सिर्फ 21 रन के अंदर अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए. कप्तान टॉम लैथम पारी की दूसरी ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि डेवोन कॉन्वे सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे. शुरुआती झटकों के बाद चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे रचिन रविंद्र ने जिम्मेदारी संभाली और टीम को मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला.



रचिन रविंद्र ने 194 गेंदों का सामना करते हुए 121 रनों की शानदार पारी खेली. अपनी इस यादगार पारी में उन्होंने 11 चौके और 4 छक्के लगाए. खास बात यह रही कि उन्होंने 99 रन पर पहुंचने के बाद छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया. यह उनके टेस्ट करियर का पांचवां शतक रहा. रचिन ने संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया. आखिरकार आयरलैंड के गेंदबाज हैरी टेक्टर ने उनकी पारी का अंत किया.



रचिन रविंद्र को विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल का भी शानदार साथ मिला. जब न्यूजीलैंड ने 100 रन के अंदर 4 विकेट गंवा दिए थे, तब दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. रचिन और ब्लंडेल के बीच पांचवें विकेट के लिए 217 रनों की बड़ी साझेदारी हुई. ब्लंडेल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 173 गेंदों में अपना छठा टेस्ट शतक पूरा किया. दिसंबर 2024 के बाद टेस्ट क्रिकेट में यह उनका पहला शतक है.



पहले दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 361 रन बना लिए थे. टॉम ब्लंडेल 142 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि डीन फॉक्सक्रोफ्ट 38 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. केन विलियमसन ने 36 रन का योगदान दिया, जबकि डैरेल मिचेल सिर्फ एक रन बनाकर आउट हुए.



आयरलैंड के कप्तान एंड्रयू बालबर्नी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. शुरुआती सफलता मिलने के बाद आयरलैंड मजबूत स्थिति में दिख रहा था, लेकिन रचिन रविंद्र और टॉम ब्लंडेल की बेहतरीन बल्लेबाजी ने मैच का पूरा रुख बदल दिया. रचिन की यह पारी अब चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि आईपीएल 2026 में मौका नहीं मिलने के बावजूद उन्होंने वापसी करते ही अपनी क्लास साबित कर दी.