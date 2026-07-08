क्या आप जानते हैं FIFA का यह नियम? एक नहीं, होते हैं 2 फाइनल; जानें क्रिकेट से कितना है अलग

FIFA World Cup 2026 Two Final Rule: इन दिनों खेला जा रहा फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup 2026) धीरे-धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है. क्वार्टर फाइनल के लिए 8 टीमें तय हो गई हैं. इसके बाद सेमीफाइनल के लिए 4 टीमें तय होंगी और फिर 2 टीमों के बीच फाइनल खेला जाएगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि फीफा विश्व कप में एक नहीं बल्कि 2 फाइनल खेले जाते हैं.

इसमें एक फाइनल ट्रॉफी जीतने के लिए होता है, जबकि दूसरा फाइनल तीसरे पायदान की जगह हासिल करने के लिए होता है. क्रिकेट में एक ही फाइनल खेला जाता है. तो आइए समझते हैं कि फीफा का दूसरा फाइनल क्रिकेट से कैसे अलग होता है.

फीफा वर्ल्ड कप के दोनों फाइनल

एक फाइनल बाकी अन्य खेलों की तरह होता है, जिसमें सेमीफाइनल जीतने वाली दो टीमें खिताब के लिए आखिरी मैच खेलती हैं. यह फाइनल मैच होता है. इसमें जीत हासिल करने वाली टीम टाइटल अपने नाम करती है और नई वर्ल्ड चैंपियन बनती है. यह मैच भारतीय समय के अनुसार 20 जुलाई को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में होगा.

जैसे सेमीफाइनल में जीतने वाली टीमें पहले पायदान पर आने के लिए फाइनल खेलती हैं, वैसे ही सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमें तीसरे पायदान के लिए एक मैच खेलती हैं. इस मैच को ब्रॉन्ज फाइनल कहा जाता है. इस तरह फीफा वर्ल्ड कप में दो फाइनल होते हैं. वैसे मुख्य फाइनल एक ही होता है. ब्रॉन्ज फाइनल भारतीय समय के अनुसार 19 जुलाई को मियामी स्टेडियम में होगा.

क्रिकेट से कैसे अलग है फीफा का दूसरा फाइनल?

क्रिकेट के वर्ल्ड कप में एक फाइनल ट्रॉफी के लिए होता है. वहीं तीसरे और चौथे पायदान की टीमें सेमीफाइनल तय होने के साथ ही तय हो जाती हैं. सेमीफाइनल में पहुंचते वक्त जो टीम तीसरे और चौथे नंबर पर रहती है, उन्हीं टीमों को फाइनल के बाद भी तीसरे और चौथे नंबर पर रखा जाता है. यहां तीसरे पायदान की जगह हासिल करने के लिए कोई अलग से मैच नहीं खेला जाता है. इस तरह फुटबॉल और क्रिकेट के वर्ल्ड कप फाइनल में अंतर नजर आता है.

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