सूर्यकुमार यादव की हुई छुट्टी, टीम इंडिया को कब मिलेगा अगला टी20 कप्तान? नोट कर लें तारीख

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को कथित तौर पर भारत के टी20 कप्तान पद से हटा दिया गया है. मेन इन ब्लू ने सूर्या की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, लेकिन खराब फॉर्म उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनी. अब सवाल यह उठ रहा है कि भारत का अगला टी20 कप्तान कौन होगा और इसका फैसला कब होगा? यहां हम बताएंगे कि टीम इंडिया का अगला टी20 कप्तान कब चुना जाएगा.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार (04 जून) को बीसीसीआइ की एपेक्स कमेटी की बैठक होगी, जिसमें टी20 कप्तान को लेकर बात होगी. मीटिंग में बीसीसीआई अपना फैसला चयनकर्ताओं को बता सकती है. इस दौरान चयनकर्ताओं की हेड कोच गौतम गंभीर से भी इस बारे में बातचीत हो सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मीटिंग में क्या फैसला होता है. फिलहाल बीसीसीआई की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

कौन बन सकता है अगला टी20 कप्तान?

सवाल यह भी है कि सूर्या के बाद किसे मेन इन ब्लू का अगला टी20 कप्तान बनाया जा सकता है? तो इसको लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं. कथित तौर कप्तान बनने की लिस्ट में श्रेयस अय्यर सबसे ऊपर माने जा रहे हैं. इसके अलावा लिस्ट में संजू सैमसन और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई किस खिलाड़ी पर कप्तानी के लिए मोहर लगाती है.

रोहित शर्मा के बाद सूर्या बने थे कप्तान

टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. इसके बाद हिटमैन ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था. रोहित के बाद सूर्यकुमार को कमान सौंपी गई थी. सूर्या की कप्तानी में टी20 विश्व कप का खिताब जीतने से पहले भारत ने एशिया कप का खिताब भी जीता था. लेकिन उनकी बैटिंग फॉर्म हमेशा ही चिंता का विषय रही. खराब बैटिंग फॉर्म के चलते ही सूर्या को कप्तानी से हटाए जाने का फैसला लिया गया है.

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