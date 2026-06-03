हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसूर्यकुमार यादव की हुई छुट्टी, टीम इंडिया को कब मिलेगा अगला टी20 कप्तान? नोट कर लें तारीख

सूर्यकुमार यादव की हुई छुट्टी, टीम इंडिया को कब मिलेगा अगला टी20 कप्तान? नोट कर लें तारीख

Indian Next T20I Captain: वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव को भारत की टी20 कप्तान से हटा दिया गया है. तो आइए जानते हैं कि अब टीम का अगला कप्तान कब चुना जाएगा.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 03 Jun 2026 11:33 PM (IST)
Preferred Sources

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को कथित तौर पर भारत के टी20 कप्तान पद से हटा दिया गया है. मेन इन ब्लू ने सूर्या की कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, लेकिन खराब फॉर्म उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनी. अब सवाल यह उठ रहा है कि भारत का अगला टी20 कप्तान कौन होगा और इसका फैसला कब होगा? यहां हम बताएंगे कि टीम इंडिया का अगला टी20 कप्तान कब चुना जाएगा. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार (04 जून) को बीसीसीआइ की एपेक्स कमेटी की बैठक होगी, जिसमें टी20 कप्तान को लेकर बात होगी. मीटिंग में बीसीसीआई अपना फैसला चयनकर्ताओं को बता सकती है. इस दौरान चयनकर्ताओं की हेड कोच गौतम गंभीर से भी इस बारे में बातचीत हो सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मीटिंग में क्या फैसला होता है. फिलहाल बीसीसीआई की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. 

कौन बन सकता है अगला टी20 कप्तान?

सवाल यह भी है कि सूर्या के बाद किसे मेन इन ब्लू का अगला टी20 कप्तान बनाया जा सकता है? तो इसको लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं. कथित तौर कप्तान बनने की लिस्ट में श्रेयस अय्यर सबसे ऊपर माने जा रहे हैं. इसके अलावा लिस्ट में संजू सैमसन और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई किस खिलाड़ी पर कप्तानी के लिए मोहर लगाती है. 

रोहित शर्मा के बाद सूर्या बने थे कप्तान

टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. इसके बाद हिटमैन ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था. रोहित के बाद सूर्यकुमार को कमान सौंपी गई थी. सूर्या की कप्तानी में टी20 विश्व कप का खिताब जीतने से पहले भारत ने एशिया कप का खिताब भी जीता था. लेकिन उनकी बैटिंग फॉर्म हमेशा ही चिंता का विषय रही. खराब बैटिंग फॉर्म के चलते ही सूर्या को कप्तानी से हटाए जाने का फैसला लिया गया है. 

 

यह भी पढे़ं: अफगानिस्तान टेस्ट से पहले मुश्किल में टीम इंडिया, स्टार खिलाड़ी पर मंडराया बाहर होने का खतरा

वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव से छिनी टी20 की कप्तानी, टीम से भी होंगे बाहर; आई रिपोर्ट

Published at : 03 Jun 2026 11:29 PM (IST)
Tags :
BCCI INDIAN CRICKET TEAM SURYAKUMAR YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव की हुई छुट्टी, टीम इंडिया को कब मिलेगा अगला टी20 कप्तान? नोट कर लें तारीख
सूर्यकुमार यादव की हुई छुट्टी, टीम इंडिया को कब मिलेगा अगला टी20 कप्तान? नोट कर लें तारीख
क्रिकेट
वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव से छिनी टी20 की कप्तानी, टीम से भी होंगे बाहर; आई रिपोर्ट 
वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव से छिनी टी20 की कप्तानी, टीम से भी होंगे बाहर
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव से टी20 की कप्तानी छिनना तय! ये 3 खिलाड़ी हैं कमान संभालने के दावेदार
सूर्यकुमार यादव से टी20 की कप्तानी छिनना तय! ये 3 खिलाड़ी हैं कमान संभालने के दावेदार
क्रिकेट
अफगानिस्तान टेस्ट से पहले मुश्किल में टीम इंडिया, स्टार खिलाड़ी पर मंडराया बाहर होने का खतरा
अफगानिस्तान टेस्ट से पहले मुश्किल में टीम इंडिया, स्टार खिलाड़ी पर मंडराया बाहर होने का खतरा
Advertisement

वीडियोज

Malviya Nagar Fire News: कैसे गई 21 लोगों की जान..हादसे का सच कंपा देगा! | Hotel Fire | Delhi News
Sushmita Sen को 'Gold Digger' कहने वालों को Lalit Modi का जवाब, बोले- हर बिल वही चुकाती थीं
Top Speed 60 km पर क्या ये Practical है ? River Indie scooter full review | #riverindie #autolive
Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर से LIVE दर्दनाक तस्वीरें | Delhi Breaking News
Salman Khan के स्टारडम से लेकर Nepotism विवाद तक, Nikhil Dwivedi ने की बेबाक बात; Bobby Deol की भी जमकर तारीफ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक साल के भीतर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री', राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा- अंदर की जानकारी...
'एक साल के भीतर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री', राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा- अंदर की जानकारी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी कमलेश बिंद ढेर, 50 हजार का था इनाम
गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी कमलेश बिंद ढेर, 50 हजार का था इनाम
क्रिकेट
अफगानिस्तान टेस्ट से पहले मुश्किल में टीम इंडिया, स्टार खिलाड़ी पर मंडराया बाहर होने का खतरा
अफगानिस्तान टेस्ट से पहले मुश्किल में टीम इंडिया, स्टार खिलाड़ी पर मंडराया बाहर होने का खतरा
इंडिया
नेतन्याहू के साथ फोन पर गर्मागरम बहस के बाद बोले ट्रंप- ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा से चाहता हूं मुलाकात
नेतन्याहू के साथ फोन पर गर्मागरम बहस के बाद बोले ट्रंप- ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा से चाहता हूं मुलाकात
इंडिया
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
इंडिया
Karnataka New CM DK Shivakumar: डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की पूरी लिस्ट
डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की लिस्ट
टेक्नोलॉजी
फोल्डेबल आईफोन को हीट से बचाने के लिए स्पेशल प्लान, कूलिंग के लिए मिलेगा यह खास सिस्टम
फोल्डेबल आईफोन को हीट से बचाने के लिए स्पेशल प्लान, कूलिंग के लिए मिलेगा यह खास सिस्टम
शिक्षा
Explained: 15 हजार करोड़ रुपए का कारोबार और 6 हजार से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स! कैसे नया 'कोटा' बनता जा रहा बिहार?
15 हजार करोड़ रुपए का कारोबार और 6 हजार से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स! कैसे नया 'कोटा' बन रहा बिहार?
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget