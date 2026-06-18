भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने तेज गर्मी में जकड़न की समस्या से जूझने के बावजूद. अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बड़ा शतक जड़ा. लेकिन, टीम की जीत के बाद स्वीकार किया की उनकी नजरें दोहरे शतक पर टिकी थीं.

भारत के 403 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए. अफगानिस्तन की टीम अर्शदीप (45 रन पर तीन विकेट), गुरनूर बरार (60 रन पर तीन विकेट) और प्रिंस यादव (56 रन पर दो विकेट) की तेज गेंदबाजी तिकड़ी के सामने, कभी लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में भी नहीं दिखी और अंतत: 44.3 ओवर में 232 रन पर सिमट गई.

अफगानिस्तान की ओर से रहमत शाह ने 89 गेंद में आठ चौकों से सर्वाधिक 79 रन बनाए. जबकि सेदिकुल्लाह अटल (42) और रहमानुल्लाह गुरबाज (41) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं.

गिल ने बेहद गर्मी और पैर में जकड़न के बावजूद 154 रन की शानदार पारी खेली. जबकि इशान किशन ने एकदिवसीय शतक के तीन साल के इंतजार को खत्म करते हुए 125 रन बनाए. जिससे भारत ने 402 रन का स्कोर खड़ा किया.

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गिल ने भारत की 170 रन की जीत के बाद कहा, ‘‘ मैं जहां गेंद को मारना चाह रहा था गेंद वहीं जा रही थी. मैं आत्मविश्वास से भरा था. श्रृंखला से पहले मेरा लक्ष्य मैच खत्म करना और 40-45 ओवर तक बल्लेबाजी करना था. मैं 200 रन बनाना चाहता था लेकिन मुझे लगातार शॉट खेलने पड़ रहे थे. मैं स्कोर को 430 रन तक ले जाना चाहता था लेकिन डीप कवर पर कैच आउट हो गया’’.

उन्होंने कहा, ‘‘टॉस से अधिक फर्क नहीं पड़ा. अगर हमें 310-320 रन का लक्ष्य मिला होता तो टीम पर अच्छा दबाव होता. सब कुछ अच्छी स्थिति में है. तेज गेंदबाज लगातार सही जगह पर गेंदबाजी कर रहे हैं जो आसान नहीं है’’.

मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए गिल ने कहा कि तेज गर्मी के कारण. उन्हें सूजन और जकड़न की समस्या से जूझना पड़ा. लेकिन अब वह बेहतर महसूस कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘थोड़ी तकलीफ है. अलग-अलग जगहों पर काफी ऐंठन हुई. बहुत गर्मी थी. मैंने 40-45 ओवर तक बल्लेबाजी की. अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं. मैं अच्छी स्थिति में हूं’’.

मैच के बाद अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहीदी ने स्वीकार कि उनके गेंदबाजों का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा.

उन्होंने कहा, ‘‘आप सब कुछ टॉस पर नहीं छोड़ सकते. हमारी गेंदबाजी अच्छी नहीं थी. हमने शुरुआती 20 ओवरों में उन्हें लय दे दी. गर्मी थी लेकिन साथ ही आपको अच्छी गेंदबाजी भी करनी होती है. आज हम जीत नहीं पाए. उम्मीद है कि हम इससे सीखेंगे’’.

पैर में जकड़न के कारण रिटायर्ड हर्ट हुए रसूली के संदर्भ में शाहीदी ने कहा, ‘‘रसूली को जकड़न को रही थी. मैंने उनसे पूछा कि क्या वह ठीक हैं. वह ठीक थे और मैंने उनसे कहा कि वह मेरे से पहले बल्लेबाजी करने जाएं. हमें किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी, जो बड़े शॉट खेल सके लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें फिर से जकड़न हो गई. यह एक मुश्किल श्रृंखला रही है, उम्मीद है कि हम चेन्नई में अच्छा खेलेंगे. रहमत और गुरबाज का प्रदर्शन अच्छी बातें हैं, लेकिन हमें गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है’’.

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