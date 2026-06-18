इंडिया ए बनाम अफगानिस्तान ए के बीच 17 जून को खेले गए मुकाबले में. प्रियांश आर्या ने 34 गेंद खेलकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है. हाल ही में श्रीलंकाई खिलाड़ियों से हुए विवाद के बाद, सबकी नज़रे वैभव सूर्यवंशी पर टिकी थी. हालांकि प्रियांश आर्या श्रीलंकाई टीम के सामने आउट ऑफ सिलेबस बनकर सामने आए. अपने अर्धशतक पूरा कर प्रियांश ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिती में ला दिया है.

भारत ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई सीरीज का यह पांचवा मुकाबला था. अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैंसला लिया. भारत ए टीम की तरफ से प्रियांश आर्या और वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाज़ी करने मैदान पर आए. वैभव सूर्यवंशी ने 135 के स्ट्राइक रेट से 38 रन बनाए. प्रियांश आर्या को रोक पाना अफगानिस्तान टीम के हाथ में नहीं था. ट्राई सीरीज के मुकाबलों में प्रियांश आर्या नंबर-3 पर बल्लेबाज़ी करने आते थे

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लेकिन, जब प्रियांश आर्या को अपनी पसंदीदा ओपनिंग पॉजीशन मिली तो उन्होंने साबित कर दिखाया कि वह किसी से कम नहीं है. प्रियांश आर्या ने 38 गेंद खेलकर अपना अर्धशतक पूरा किया. प्रियांश आर्या की पारी में हमें 9 चौके और 1 छक्का देखने को मिला.

प्रियांश आर्या की पारी 58 रन बनाकर समाप्त हुई. फरमानुल्लाह सैफी के 15वें ओवर की पांचवी गेंद पर प्रियांश शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए. प्रियांश को पिच पर मिले अतिरक्त उछाल की वजह से अपना विकेट गंवाना पड़ गया.

बैकवर्ड पॉइंट पर मौजूद शम्स उर रहमान ने कैच लेने में कोई गलती नहीं की. प्रियांश आर्या 42 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए. यह प्रियांश आर्या की सीरीज की पहली फिफ्टी रही. इससे पहले के मुकाबलों में प्रियांश आर्या ने 8 और 32 रन की पारी खेली थी.

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