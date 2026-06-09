टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन? लिस्ट में कितने भारतीय देखिए

टेस्ट क्रिकेट में कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की फेहरिस्त काफी लंबी है. इस फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड बांग्लादेश के मोहम्मद अशरफुल के नाम दर्ज है. हालांकि इस सूची में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं, लेकिन वह शीर्ष स्थान पर नहीं हैं. आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के दौर में भारतीय युवा बल्लेबाज लगातार प्रभावित कर रहे हैं. 24 वर्षीय यशस्वी जायसवाल अब तक टेस्ट क्रिकेट में 7 शतक लगा चुके हैं, जबकि 26 साल के कप्तान शुभमन गिल के नाम 10 टेस्ट सेंचुरी दर्ज हैं. ऐसे में अक्सर यह सवाल उठता है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं. आइए जानते हैं 20 साल से पहले टेस्ट शतक लगाने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों के बारे में.

5. इमरान नजीर (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज इमरान नजीर ने बेहद कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई थी. उन्होंने साल 2000 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ब्रिजटाउन टेस्ट में 105 रन की शानदार पारी खेली थी. उस समय उनकी उम्र 18 साल और 154 दिन थी.

4. हैमिल्टन मासाकाद्जा (जिम्बाब्वे)

जिम्बाब्वे के हैमिल्टन मासाकाद्जा ने 2001 में हरारे में वेस्टइंडीज के खिलाफ 119 रन बनाकर इतिहास रचा था. जब उन्होंने यह शतक लगाया, तब उनकी उम्र सिर्फ 17 साल और 354 दिन थी.

3. सचिन तेंदुलकर (भारत)

भारतीय क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में गिने जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं. उनका पहला टेस्ट शतक 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में आया था, जहां उन्होंने नाबाद 119 रन बनाए थे. उस समय सचिन की उम्र महज 17 साल और 107 दिन थी.

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2. मुश्ताक मोहम्मद (पाकिस्तान)

पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज मुश्ताक मोहम्मद ने 1961 में दिल्ली में भारत के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में 101 रन की पारी खेली थी. उस वक्त उनकी उम्र 17 साल और 78 दिन थी, जिससे वह सबसे कम उम्र में टेस्ट शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं.

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1. मोहम्मद अशरफुल (बांग्लादेश)

टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बांग्लादेश के मोहम्मद अशरफुल के नाम है. उन्होंने 2001 में कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ 114 रन की शानदार पारी खेली थी. उस समय अशरफुल की उम्र सिर्फ 17 साल और 61 दिन थी, जो आज भी एक रिकॉर्ड है.