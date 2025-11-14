हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND-A vs SA-A: इंडिया-ए की रोमांचक जीत, ऋतुराज गायकवाड़ का शतक, नीतीश रेड्डी ने निभाई बेजोड़ फिनिशर की भूमिका

इंडिया-ए ने राजकोट में खेले गए पहले अनऑफिशियल वनडे में साउथ अफ्रीका-ए को 4 विकेट से हराकर सीरीज में बढ़त बना ली है.ऋतुराज गायकवाड़ के शानदार शतक और नीतीश रेड्डी के फिनिश ने टीम को रोमांचक जीत दिलाई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 14 Nov 2025 07:56 AM (IST)
Preferred Sources

IND-A vs SA-A: तीन मैचों की अनऑफिशियल वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में इंडिया-ए ने साउथ अफ्रीका-ए को 4 विकेट से मात दी. यह मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में गुरुवार को खेला गया. 286 रनों का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने आखिरी ओवर में लक्ष्य हासिल कर रोमांचक जीत दर्ज की. इसके साथ ही टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

गायकवाड़ का दमदार शतक बना जीत की नींव

इंडिया-ए की जीत का सबसे बड़ा आधार रहे ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए 129 गेंदों पर 117 रन ठोक दिए. इस दौरान उन्होंने 12 चौके जड़े. यह ऋतुराज के लिस्ट-ए करियर का 17वां शतक है और सबसे अहम बात यह रही कि उन्होंने टीम को लगातार संभाले रखा.

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 31 रनों की अच्छी शुरुआत दी, जबकि कप्तान तिलक वर्मा ने 39 रन बनाकर पारी को मजबूत किया. अंत में नीतीश रेड्डी ने फिनिशर की भूमिका निभाते हुए 26 गेंदों पर 37 रन ठोक दिए. उन्होंने एक छक्का और तीन चौके लगाकर मैच को इंडिया-ए की तरफ मोड़ दिया. निशांत सिंधु 29 रन बनाकर नाबाद रहे और अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की.

साउथ अफ्रीका-ए के लिए ब्योर्न फोर्टुइन, ओटनील बार्टमैन और तियान वैन वुरेन ने दो-दो विकेट अपने नाम किए.

साउथ अफ्रीका-ए की कमजोर शुरूवात, फिर बदल गया खेल

इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका-ए की शुरुआत बेहद खराब रही. महज 53 रनों तक टीम ने अपने 5 विकेट गंवा दिए थे. ऐसा लग रहा था कि स्कोर 150 तक भी नहीं पहुंचेगा, लेकिन डेलानो पोटगिएटर, डियान फॉरेस्टर और ब्योर्न फोर्टुइन ने मैच को पूरी तरह बदल दिया.

पोटगिएटर ने 105 गेंदों पर 90 रन की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 10 चौके और एक छक्का जड़ा. वहीं डियान फॉरेस्टर ने 77 रन बनाए और पोटगिएटर के साथ मिलकर छठे विकेट के लिए 113 रन की पार्टनरशिप की. अंत में ब्योर्न फोर्टुइन ने 58 रन ठोककर टीम को 285 तक पहुंचाया. इंडिया-ए की ओर से हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने दो-दो विकेट झटके.

दूसरा मुकाबला अब 16 नवंबर को

सीरीज का दूसरा मुकाबला भी इसी मैदान पर 16 नवंबर को खेला जाएगा. जहां साउथ अफ्रीका-ए वापसी करने की कोशिश करेगी, जबकि इंडिया-ए सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी. 

Published at : 14 Nov 2025 07:56 AM (IST)
