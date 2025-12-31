श्रीलंका को 5-0 से हराने के बाद क्या है ICC प्वाइंट्स टेबल का हाल, भारतीय टीम किस नंबर पर

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप कर एक बार फिर अपनी मजबूत दावेदारी साबित की है. तिरुवनंतपुरम में खेले गए पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 15 रन से हराकर सीरीज का शानदार अंत किया. इस जीत के बाद फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ICC महिला टी20 रैंकिंग में भारतीय टीम अब किस नंबर पर है.

ICC टी20 रैंकिंग में भारत की स्थिति

30 दिसंबर 2025 को जारी ताजा ICC महिला टी20 टीम रैंकिंग के मुताबिक भारतीय महिला टीम तीसरे स्थान पर बनी हुई है. भारत ने अब तक 49 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिनमें उसे कुल 12,968 अंक मिले हैं. भारतीय टीम की रेटिंग 265 है, जो उसे दुनिया की टॉप-3 टीमों में बनाए रखती है.

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आगे

ICC रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम पहले नंबर पर काबिज है. ऑस्ट्रेलिया ने 31 मैचों में 9,260 अंक हासिल किए हैं और उसकी रेटिंग 299 है. वहीं इंग्लैंड की टीम दूसरे स्थान पर है. इंग्लैंड ने 46 मैचों में 12,751 अंक जुटाए हैं और उसकी रेटिंग 277 है. इन दोनों टीमों से भारत अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन फासला बहुत ज्यादा नहीं माना जा रहा.

श्रीलंका पर जीत से भारत को फायदा

श्रीलंका के खिलाफ 5-0 की जीत से भारत को रैंकिंग में सीधा फायदा हुआ है. हालांकि भारत की पोजिशन में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अंक और रेटिंग मजबूत जरूर हुई है. वहीं श्रीलंका की टीम इस हार के बाद भी सातवें स्थान पर बनी हुई है. श्रीलंका ने 43 मैचों में 9,741 अंक हासिल किए हैं और उसकी रेटिंग 227 है.

टॉप-5 में बाकी टीमें

भारत के ठीक नीचे न्यूजीलैंड की टीम चौथे स्थान पर है. न्यूजीलैंड की रेटिंग 253 है. इसके बाद साउथ अफ्रीका 242 रेटिंग के साथ पांचवें नंबर पर मौजूद है. वेस्टइंडीज छठे स्थान पर है, जबकि श्रीलंका सातवें नंबर पर बनी हुई है. कुल मिलाकर, भारत फिलहाल ICC महिला टी20 रैंकिंग में तीसरे नंबर पर मजबूती से खड़ा है और आने वाले मैचों में बेहतर प्रदर्शन कर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है.