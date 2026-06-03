IND vs AFG: अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के प्रैक्टिस का वीडियो वायरल, जमकर पसीना बहा रहे खिलाड़ी
Team India Practice VIDEO: भारत-अफगानिस्तान के बीच 6 जून से एक मात्र टेस्ट मैच होने जा रहा है. यह मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा.
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की जीत के साथ खत्म हो चुका है. लेकिन इसके खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले टेस्ट मैच पर टिकी है. दोनों देशों के बीच यह इकलौता मैच 6 जून से शुरू होने जा रहा है. यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम जोरों-शोरों से तैयारी में जुट गई है. हाल ही में भारतीय टीम की तैयारियों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आप भारतीय क्रिकेटरों को T20 वाला अपना गियर बदलकर टेस्ट फॉर्मेट में पसीने बहते देख सकते हैं.
कैसी तैयारियां कर रही टीम इंडिया?
अफगानिस्तान और भारत का मैच बहुत ही मजेदार होने जा रहा है. इसका अंदाजा हाल ही में BCCI की शेयर की हुई वीडियो से लगाया जा सकता है. वीडियो की शुरुआत में टीम इंडिया की फील्डिंग दिखाई गई है. आगे बल्लेबाजों की बल्लेबाजी का अभ्यास देखने को मिलता है. वहीं नेट्स पर केएल राहुल को कुलदीप यादव और दूसरे भारतीय स्पिनर के सामने अपनी बल्लेबाजी को परखते देखा जा सकता है. राहुल के अलावा यशस्वी जायसवाल भी रेड बॉल के सामने खुद को तैयार करते दिख रहे हैं. वीडियो के आखिर में गौतम गंभीर की भी झलक है जो कि भारतीय खिलाड़ियों की मेहनत पर बाज सी नजरें जमाए दिख रहे हैं.
Back to Test Cricket 🤍— BCCI (@BCCI) June 3, 2026
🎥 #TeamIndia hits the nets as the red ball grind gets underway ahead of the #INDvAFG Test 🏏@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/bD3z1osQcB
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भारत और अफगानिस्तान दूसरी बार टेस्ट क्रिकेट में आमने-सामने होंगे. दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला साल 2018 में बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी मैदान पर हुआ थीं, उस मुकाबले में भारत ने शानदार पारी खेलते हुए 262 रन के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी.
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न्यू चंडीगढ़ के मैदान पर पहली बार टेस्ट मैच
साल 2018 के बाद अब 8 साल बाद एक बार फिर से दोनों टीमें आमने-सामने आने वाली हैं. इस बार मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है, जिसका टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू होने जा रहा है. यह मुकाबला पहला इंटरनेसनल मुकाबला होगा जो न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में होगा.
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Source: IOCL