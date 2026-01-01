टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजों का जलवा, 2025 में इन बैट्समैन ने बनाए एक पारी में सबसे ज्यादा रन
साल 2025 का टेस्ट क्रिकेट यादगार पारियों से भरा रहा. वियान मुल्डर के तिहरे शतक से लेकर शुभमन गिल की शानदार पारियों तक, इन बल्लेबाजों ने टेस्ट क्रिकेट में बड़े स्कोर बनाकर साल को खास बना दिया.
टेस्ट क्रिकेट को अक्सर बल्लेबाजों के धैर्य और तकनीक के लिए जाना जाता है. हालांकि साल 2025 में इस फॉर्मेट में बल्लेबाजों ने रन बनाने की रफ्तार और विशाल पारियों से सभी को हैरान कर दिया. इस साल कई ऐसे स्कोर देखने को मिले, जिन्होंने न सिर्फ रिकॉर्ड बुक में जगह बनाई बल्कि टेस्ट क्रिकेट की बदलती तस्वीर भी दिखा दी.
वियान मुल्डर का ऐतिहासिक तिहरा शतक
साल 2025 की सबसे बड़ी टेस्ट पारी साउथ अफ्रीका के वियान मुल्डर के नाम रही. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ बुलावायो में नाबाद 367 रन ठोक दिए. 334 गेंदों में खेली गई इस पारी में 49 चौके और 4 छक्के शामिल थे. 109 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ खेली गई यह पारी टेस्ट क्रिकेट में बेहद खास मानी जा रही है.
शुभमन गिल ने इंग्लैंड में रचा इतिहास
भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट में 269 रनों की शानदार पारी खेली. 509 मिनट तक टिककर खेली गई इस पारी में गिल ने 30 चौके और 3 छक्के लगाए. यह पारी विदेशी जमीन पर किसी भारतीय बल्लेबाज के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में गिनी जा रही है.
रिकेल्टन और ख्वाजा की क्लासिकल पारियां
साउथ अफ्रीका के रेयान रिकेल्टन ने पाकिस्तान के खिलाफ केप टाउन टेस्ट में 259 रन बनाकर अपनी तकनीक और संयम का शानदार नमूना पेश किया. वहीं ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने श्रीलंका के खिलाफ गॉल में 232 रनों की यादगार पारी खेली, जिसने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.
न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का जलवा
न्यूजीलैंड के डिवोन कॉनवे ने वेस्टइंडीज के खिलाफ माउंट माउंगानुई में 227 रन बनाए. उनकी पारी में 31 चौके शामिल थे. वहीं वेस्टइंडीज के जस्टिन ग्रीव्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में चौथी पारी में नाबाद 202 रन बनाकर मैच को रोमांचक बना दिया.
पाथुम निसांका की दमदार मौजूदगी
श्रीलंका के पाथुम निसांका ने बांग्लादेश के खिलाफ गॉल टेस्ट में 187 रनों की शानदार पारी खेली. यह पारी दिखाती है कि एशियाई बल्लेबाज भी लंबे फॉर्मेट में लगातार बड़े स्कोर बना रहे हैं.
टॉप 7 खिलाड़ियों की लिस्ट
- वियान मुल्डर (दक्षिण अफ्रीका) - नाबाद 367 रन
- शुभमन गिल (भारत) - 269 रन
- रेयान रिकेल्टन (साउथ अफ्रीका) - 259 रन
- उस्मान ख्वाजा (ऑस्ट्रेलिया) - 232 रन
- डिवोन कॉनवे (न्यूजीलैंड) - 227 रन
- जस्टिन ग्रीव्स (वेस्टइंडीज) - नाबाद 202 रन
- पाथुम निसांका (श्रीलंका) - 187 रन
