महिला हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह ने क्यों दिया अचानक इस्तीफा, जानिए वजह

भारतीय महिला हॉकी टीम से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने ‘निजी कारणों’ का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है. जिसके बाद हॉकी इंडिया ने आधिकारिक बयान जारी कर इस्तीफे की पुष्टि कर दी. अप्रैल 2024 में पद संभालने वाले हरेंद्र से उम्मीद थी कि वे टीम को लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 तक तैयार करेंगे, लेकिन यह अध्याय जल्दी खत्म हो गया.

अचानक इस्तीफा… क्या है असली वजह?

हरेंद्र सिंह ने अपना पद छोड़ने की जानकारी हॉकी इंडिया को ईमेल के करके दी. उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत फैसला है और टीम के साथ बिताया समय उनके करियर की बड़ी उपलब्धि रहा. हालांकि सूत्र बताते हैं कि मामला सिर्फ ‘निजी कारणों’ तक सीमित नहीं है.

सूत्रों के मुताबिक, पिछले डेढ़ साल में टीम का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है. फिटनेस समस्याएं, लगातार चोटिल खिलाड़ी और उम्मीदों पर खरा न उतर पाने को लेकर माहौल तनावपूर्ण था. माना जा रहा है कि यही असली वजह रही जिसने हरेंद्र को इस फैसले तक पहुंचाया है.

फिर लौट सकते हैं पुराने कोच

हरेंद्र सिंह के इस्तीफे के साथ ही चर्चा तेज हो गई है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच शोर्ड मारिन टीम के साथ वापस जुड़ सकते हैं. उनके नेतृत्व में भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था और चौथे स्थान पर रहा था. मारिन ने अगस्त 2021 में पद छोड़ा था, लेकिन टीम के मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए एक बार फिर उनकी वापसी की संभावना मजबूत दिखाई दे रही है.

टीम का प्रदर्शन रहा बेहद निराशाजनक

पिछले एक साल में भारतीय महिला हॉकी टीम का खेल काफी प्रभावित रहा है.

एफआईएच प्रो लीग 2024-25 में भारत ने 16 में से सिर्फ 2 मैच जीते,

3 मैच ड्रॉ रहे

11 मुकाबलों में हार मिली.

भारत इस लीग में 10 अंक ही जुटा सका था. यही नहीं भारतयी टीम 9 टीमों की तालिका में आखिरी नंबर पर थी और अगले सेशन के लिए क्वालीफाई भी नहीं कर पायी थी.

हालांकि राजगीर में हुए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में टीम ने खिताब जीता, लेकिन वहां मुकाबले वाले देश अपनी मजबूत टीम नहीं लाए थे. एशिया कप में फाइनल हारने के बाद भारत सीधे विश्व कप के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाया और अब उसे क्वालीफायर्स का रास्ता पकड़ना होगा.

हॉकी इंडिया का बयान

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने हरेंद्र के योगदान की सराहना की और कहा कि टीम के नए कोच की घोषणा जल्द की जाएगी. महासचिव भोलानाथ सिंह ने भी भरोसा जताया कि भारतीय महिला टीम क्वालीफायर्स की तैयारी मजबूती से जारी रखेगी.