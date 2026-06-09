ICC क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की ट्रॉफी होती है ज्यादा महंगी?

फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026) की शुरुआत 12 जून (भारतीय समय के अनुसार) से हो रही है. टूर्नामेंट से पहले उसकी ट्रॉफी को लेकर चर्चा काफी तेज है. कई फैंस ट्रॉफी की कीमत जानना चाह रहे हैं, तो कई यह जानने के लिए उत्सुक दिख रहे हैं कि ट्रॉफी किस धातु से बनी होती है. यहां आपको इन सारी चीजों के अलावा यह बताएंगे कि फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी या फिर क्रिकेट के वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी में से कौन सी ज्यादा महंगी होती है.

फीफा वर्ल्ड कप या क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप में कौन सी ट्रॉफी ज्यादा महंगी?

आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड की मौजूदा ट्रॉफी सिर्फ वनडे ट्रॉफी से ही नहीं, बल्कि दुनिया में होने वाले किसी भी खेल की ट्रॉफी से महंगी है. रिपोर्ट्स की मानें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दुनिया की सबसे महंगी खेल ट्रॉफियों में 7वें पायदान पर है. अब आइए दोनों ट्रॉफियों की कीमत पर नजर डाल लेते हैं.

फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की कीमत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 18 कैरेट सोने से बनी 6 किलोग्राम फीफा ट्रॉफी की कीमत करीब 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 190 करोड़ रुपये) है. हालांकि फीफा की तरफ से ट्रॉफी की कीमत को लेकर किसी भी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

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वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी की कीमत

60 सेंटीमिटर लंबी वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सोने और चांदी से बनी होती है. ट्रॉफी के ऊपर रखा हुआ ग्लोब सोने का होता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रॉफी का वजन करीब 11 किलोग्राम होता है. इसकी कीमत करीब 30 हजार अमेरिकी डॉलर (करीब 25 लाख रुपये) होती है. आईसीसी की तरफ से कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

दोनों ही खेलों में नहीं दी जाती असली ट्रॉफी

फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप और क्रिकेट के वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीमों को असली ट्रॉफी नहीं दी जीता है. दोनों ही खेलों की विजेता टीमों को रेप्लिका ट्रॉफी सौंपी जाती है. फीफा की असली ट्रॉफी ज्यूरिख में स्थित मुख्यालय में रहती है. वहीं, वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दुबई में स्थित म्यूजियम में रहती है.

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