FIFA World Cup: क्या है ग्रुप ऑफ डेथ, फीफा विश्वकप में कौन सा ग्रुप है सबसे ज्यादा चर्चा में

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप का ड्रॉ शुक्रवार रात वॉशिंगटन डीसी के जॉन एफ. केनेडी सेंटर में हुआ. पहली बार 48 टीमों वाला वर्ल्ड कप खेला जाएगा. इस बार प्रतियोगिता में नए ग्रुप, लंबा फॉर्मेट और कई रोमांचक चीजें जोड़ी गई हैं.

ड्रॉ का सबसे बड़ा आकर्षण वह पल बना, जब फ्रांस, नॉर्वे और सेनेगल एक ही ग्रुप, ग्रुप ‘आई’ में आ गए. किलियन एम्बाप्पे और एर्लिंग हालैंड जैसे मौजूदा दौर के दो बड़े सुपरस्टार इस ग्रुप में आमने-सामने होंगे. सेनेगल जैसी मजबूत अफ्रीकी टीम के जुड़ने के बाद यह ग्रुप पहले से ही “ग्रुप ऑफ डेथ” कहा जाने लगा है. इस ग्रुप का चौथा स्लॉट भी आसान नहीं है. यूक्रेन, स्वीडन, पोलैंड और अल्बानिया में से जो भी यूरोपियन प्लेऑफ जीतेगा, वही यहां शामिल होगा.

ब्राजील-मोरक्को एक ही ग्रुप में

ग्रुप ‘C’ भी कमजोर नहीं है. पिछले वर्ल्ड कप की सरप्राइज टीम मोरक्को, अब पांच बार की चैंपियन ब्राजील के साथ भिड़ेगी. स्कॉटलैंड और हैती के लिए इस ग्रुप में आगे बढ़ना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा.

इंग्लैंड-क्रोएशिया में फाइनल जैसा मुकाबला

ग्रुप ‘L’ में इंग्लैंड और क्रोएशिया आमने-सामने होंगे. दोनों टीमों को खिताब की दावेदार माना जाता है. इसलिए यह टक्कर ग्रुप स्टेज की सबसे हाई-वोल्टेज भिड़ंत मानी जा रही है. पनामा और घाना के लिए यह ग्रुप लगभग ‘मिशन इम्पॉसिबल’ जैसा दिखता है.

इटली का भाग्य प्लेऑफ तय करेगा

अगर इटली यूरोपियन प्लेऑफ जीत जाता है, तो वह कनाडा, कतर और स्विट्जरलैंड वाले ग्रुप ‘B’ में शामिल हो जाएगा. इस ग्रुप का समीकरण पूरी तरह से इटली की एंट्री पर टिकेगा.

किससे होगा टूर्नामेंट का पहला मैच?



वर्ल्ड कप का ओपनिंग मुकाबला मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच होगा. यह दोनों टीमों के लिए बेहद अहम मैच होगा क्योंकि ग्रुप ‘A’ में साउथ कोरिया और यूरोपियन प्लेऑफ का विजेता भी शामिल है.

कुछ ग्रुप इस प्रकार हैं:

ग्रुप A : मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, साउथ कोरिया, यूरोप प्लेऑफ डी विजेता

ग्रुप B: कनाडा, यूरोप प्लेऑफ ए विजेता, कतर, स्विट्जरलैंड

ग्रुप C: ब्राजील, मोरक्को, हैती, स्कॉटलैंड

ग्रुप D: अमेरिका, पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप प्लेऑफ सी विजेता

ग्रुप E: जर्मनी, कुराकाओ, कोट द’ईवोआर, इक्वाडोर

ग्रुप F: नीदरलैंड, जापान, यूरोप प्लेऑफ बी विजेता, ट्यूनीशिया

ग्रुप G: बेल्जियम, मिस्र, ईरान, न्यूजीलैंड

ग्रुप H: स्पेन, केप वर्डे, सऊदी अरब, उरुग्वे

ग्रुप I: फ्रांस, सेनेगल, अंतरमहाद्वीपीय प्लेऑफ 2 विजेता, नॉर्वे

ग्रुप J: अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन

ग्रुप K: पुर्तगाल, अंतरमहाद्वीपीय प्लेऑफ 1 विजेता, उज्बेकिस्तान, कोलंबिया

ग्रुप L: इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना, पनामा