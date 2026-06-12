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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉल2026 फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाले सबसे उम्रदराज और युवा खिलाड़ी, दोनों में 26 साल का फर्क

2026 फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाले सबसे उम्रदराज और युवा खिलाड़ी, दोनों में 26 साल का फर्क

FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने वाले सबसे उम्रदराज और युवा खिलाड़ी की उम्र में 26 साल का फर्क है. तो आइए जानते हैं कि दोनों खिलाड़ी कौन हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 12 Jun 2026 12:45 AM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 11 जून से हुई. हालांकि भारतीय समय के अनुसार टूर्नामेंट की शुरुआत 12 जून (शुक्रवार) से हुई. इस बार के फुटबॉल विश्व कप में कुल 48 टीमें खेल रही हैं. यह पहला मौका है कि जब वर्ल्ड कप के किसी संस्करण में इतनी ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं. इसी बीच हम आपको बताएंगे कि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले सबसे उम्रदराज और सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन है. दोनों की उम्र में 26 साल का अंतर है. 

सबसे उम्रदराज खिलाड़ी- क्रेग गॉर्डन (स्कॉटलैंड)

इस फीफा विश्व कप में हिस्सा लेने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी स्कॉटलैंड के क्रेग गॉर्डन हैं, जिनकी उम्र 43 साल है. गौर करने वाली बात यह है कि वह इस उम्र में अपने करियर का पहला फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगे. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल डेब्यू 2004 में किया था. इसके बाद पहला विश्व कप खेलने के लिए उन्हें 22 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा. इस विश्व कप में कुल 40 साल या उससे ज्यादा उम्र के 7 खिलाड़ी खेल रहे हैं. 

फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में खेलने का रिकॉर्ड मिस्र के गोलकीपर एस्साम अल-हदारी के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने 45 साल की उम्र में 2018 का फीफा वर्ल्ड कप खेला था. 

सबसे कम उम्र का खिलाड़ी- गिलबर्टो मोरा (मैक्सिको)

इस विश्व कप में सबसे उम्र के खिलाड़ी के रूप में खेलने का रिकॉर्ड मैक्सिको के गिलबर्टो मोरा के नाम पर दर्ज है. गिलबर्टो की उम्र 17 साल है. वह इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले इकलौते 17 वर्षीय खिलाड़ी हैं. हालांकि टूर्नामेंट में खेलने वाले 20 साल की उम्र से कम के कुल 22 खिलाड़ी हैं. 

तीन देशों की मेजबानी में हो रहा वर्ल्ड कप 

इस बार का वर्ल्ड कप तीन देशों की मेजबानी में खेला जा रहा है, जिसमें यूएसए, कनाडा और मैक्सिको शामिल है. पहला मुकाबला मैक्सिको में है. पिछले यानी 2022 के फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने खिताब जीता था. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सी टीम बाजी मारती है. 

 

यह भी पढ़ें: FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए

Published at : 12 Jun 2026 12:45 AM (IST)
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FIFA World Cup 2026 Craig Gordon Gilberto Mora
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