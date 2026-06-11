आज यानी 11 जून से फीफा 2026 का आगाज होने जा रहा है. अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, की मेजबानी में कुल 48 टीमें हिस्सा लेंगी. फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले, फीफा ने इस साल का प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है.

इस साल का प्राइज मनी पिछले साल के प्राइज मनी से काफी अधिक है. 2022 फीफा कतर में खेला गया था. अर्जेंटीना 2022 में विजेता रहा था. फीफा वर्ल्ड कप 2022 के प्राइज मनी के हिसाब से, 2026 के प्राइज मनी में लगभग 50 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी 655 मिलियन डॉलर है जो कि भारतीय रुपयों में देखें 6241 करोड़ रूपये होते हैं. 2022 फीफा वर्ल्ड कप की प्राइज मनी 440 मिलियन डॉलर थी.

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टी20 वर्ल्ड कप 2026 विजेता टीम इंडिया के प्राइज मनी से इसको कंपेयर करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी लगभग 60 गुना ज्यादा है. 2026 टी20 वर्ल्ड कप भारत की मेजबानी में खेला गया था. जिसमें टीम इंडिया को मैच जीतवाने में सूर्यकुमार यादव का बहुत बड़ा योगदान रहा.

भारत लगातार 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बना. इसके साथ में भारत पहली ऐसी टीम थी जिसने अपने घर में ट्रॉफी उठाई थी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी 11.25 मिलियन डॉलर थी. जिसमें भारत को 2.63 मिलियन डॉलर मिले थे. भारतीय रूपयों में इसकी कीमत कुल 24.28 करोड़ रूपये है.

फीफा वर्ल्डकप 2026 प्राइज मनी बंटवारा

चैंपियन - 50 मिलियन डॉलर , 476 करोड़ रूपये

उपविजेता – 33 मिलियन डॉलर, 314 करोड़ रूपये

तीसरा स्थान – 29 मिलियन डॉलर, 276 करोड़ रूपये

चौथा स्थान – 27 मिलियन डॉलर, 257 करोड़ रूपये

क्वार्टर फाइनल (5वें-8वें स्थान) – 19 मिलियन डॉलर प्रति टीम, 181 करोड़ रूपये

राउंड ऑफ 16 (9वें-16वें स्थान) –15 मिलियन डॉलर प्रति टीम, 143 करोड़ रूपये

राउंड ऑफ 32 (17वें-32वें स्थान) – 11 मिलियन डॉलर प्रति टीम, 105 करोड़ रूपये

ग्रुप स्टेज से बाहर (33वें-48वें स्थान) – 9 मिलियन डॉलर प्रति टीम, 86 करोड़ रूपये

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