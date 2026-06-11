हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए

FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए

11 जून से फीफा 2026 का आगाज होने जा रहा है. अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, की मेजबानी में कुल 48 टीमें हिस्सा लेंगी. फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले, फीफा ने इस साल का प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंश राघव | Updated at : 11 Jun 2026 01:16 PM (IST)
Preferred Sources

आज यानी 11 जून से फीफा 2026 का आगाज होने जा रहा है. अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, की मेजबानी में कुल 48 टीमें हिस्सा लेंगी. फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले, फीफा ने इस साल का प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है.

इस साल का प्राइज मनी पिछले साल के प्राइज मनी से काफी अधिक है. 2022 फीफा कतर में खेला गया था. अर्जेंटीना 2022 में विजेता रहा था. फीफा वर्ल्ड कप 2022 के प्राइज मनी के हिसाब से, 2026 के प्राइज मनी में लगभग 50 प्रतिशत का इजाफा हुआ है.  फीफा वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी 655 मिलियन डॉलर है जो कि भारतीय रुपयों में देखें 6241 करोड़ रूपये होते हैं. 2022 फीफा वर्ल्ड कप की प्राइज मनी 440 मिलियन डॉलर थी.

यह भी पढ़ें - अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में गरजा वैभव सूर्यवंशी का बाला, लेकिन इतिहास रचने से चूके

टी20 वर्ल्ड कप 2026 विजेता टीम इंडिया के प्राइज मनी से इसको कंपेयर करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी लगभग 60 गुना ज्यादा है. 2026 टी20 वर्ल्ड कप भारत की मेजबानी में खेला गया था. जिसमें टीम इंडिया को मैच जीतवाने में सूर्यकुमार यादव का बहुत बड़ा योगदान रहा.

भारत लगातार 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बना. इसके साथ में भारत पहली ऐसी टीम थी जिसने अपने घर में ट्रॉफी उठाई थी. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी 11.25 मिलियन डॉलर थी. जिसमें भारत को 2.63 मिलियन डॉलर मिले थे. भारतीय रूपयों में इसकी कीमत कुल 24.28 करोड़ रूपये है.

फीफा वर्ल्डकप 2026 प्राइज मनी बंटवारा

चैंपियन - 50 मिलियन डॉलर , 476 करोड़ रूपये 
उपविजेता – 33 मिलियन डॉलर, 314 करोड़ रूपये
तीसरा स्थान – 29 मिलियन डॉलर, 276 करोड़ रूपये

चौथा स्थान – 27 मिलियन डॉलर, 257 करोड़ रूपये
क्वार्टर फाइनल (5वें-8वें स्थान) – 19 मिलियन डॉलर प्रति टीम, 181 करोड़ रूपये
राउंड ऑफ 16 (9वें-16वें स्थान) –15 मिलियन डॉलर प्रति टीम, 143 करोड़ रूपये
राउंड ऑफ 32 (17वें-32वें स्थान) – 11 मिलियन डॉलर प्रति टीम, 105 करोड़ रूपये 
ग्रुप स्टेज से बाहर (33वें-48वें स्थान) – 9 मिलियन डॉलर प्रति टीम, 86 करोड़ रूपये

यह भी पढ़ें - FIFA 2026 OPENING CEREMONY: शकीरा और केटी पेरी की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ शुरू होगा फीफा विश्व कप 2026, जानिए A टू Z

Published at : 11 Jun 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Prize Money FIFA World Cup 2026 T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फ़ुटबॉल
FIFA 2026 OPENING CEREMONY: शकीरा और केटी पेरी की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ शुरू होगा फीफा विश्व कप 2026, जानिए A टू Z
शकीरा और केटी पेरी की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ शुरू होगा फीफा विश्व कप 2026, जानिए A टू Z
फ़ुटबॉल
6000 संतरे, 300 किलो लाल मछली लेकर विश्व कप खेलने क्यों पहुंची ये फुटबॉल टीम, जवाब जानकर चौंक जाएंगे
6000 संतरे, 300 किलो लाल मछली लेकर विश्व कप खेलने क्यों पहुंची ये फुटबॉल टीम, जवाब जानकर चौंक जाएंगे
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup Live Streaming: भारत में फ्री में कैसे देखें वर्ल्ड कप के मैच, जानें लाइव स्ट्रीमिंग की सारी डिटेल्स
भारत में फ्री में कैसे देखें वर्ल्ड कप के मैच, जानें लाइव स्ट्रीमिंग की सारी डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
बिहार
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
विश्व
भारत के दोस्तों को धमका रहा पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड तुर्किए, कहा- 'आग भड़काई तो...'
भारत के दोस्तों को धमका रहा पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड तुर्किए, कहा- 'आग भड़काई तो...'
स्पोर्ट्स
FIFA 2026 OPENING CEREMONY: शकीरा और केटी पेरी की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ शुरू होगा फीफा विश्व कप 2026, जानिए A टू Z
शकीरा और केटी पेरी की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ शुरू होगा फीफा विश्व कप 2026, जानिए A टू Z
बॉलीवुड
Tanu Weds Manu 3: फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी कंगना-माधवन की जोड़ी, 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
कंगना-माधवन की 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
इंडिया
लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी ममता के साथ 'खेला', एक और विकेट गिरा, अब कितनी पावर
लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी ममता के साथ 'खेला', एक और विकेट गिरा, अब कितनी पावर
शिक्षा
UP Police Constable की Cut Off कितनी जा सकती है? इतने नंबर हैं तो फिजिकल का चांस
UP Police Constable की Cut Off कितनी जा सकती है? इतने नंबर हैं तो फिजिकल का चांस
एग्रीकल्चर
हल्दी, अदरक या धनिया... कम बारिश में कौन सा मसाला देगा ज्यादा मुनाफा?
हल्दी, अदरक या धनिया... कम बारिश में कौन सा मसाला देगा ज्यादा मुनाफा?
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget