दिग्गज खिलाड़ी ने संन्यास पर किया बड़ा एलान, कहा- अब सब...

ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर नेमार ने खुद संन्यास की पुष्टि कर दी है. पिछले दिनों उनके संन्यास से वापसी की अटकलों ने जोर पकड़ा हुआ था, लेकि 16 साल तक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में ब्राजील टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले नेमार ने कहा कि उनका इंटरनेशनल करियर अब समाप्त हो गया है. हाल ही में संपन्न हुए 2026 फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील की टीम राउंड ऑफ 16 में बाहर हो गई थी.

अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड नेमार के नाम है. उन्होंने अपने ऐतिहासिक करियर में ब्राजील के लिए कुल 80 गोल दागे. इस फेहरिस्त में दूसरे नंबर पर महान खिलाड़ी पेले रहे, जिन्होंने पीली जर्सी पहनकर कुल 77 गोल किए थे. जब तक नेमार खेले, ब्राजील एक बार भी फाइनल तक का सफर तय नहीं कर पाई.

नेमार ने कहा- अब सब खत्म...

2026 वर्ल्ड कप के निराशाजनक प्रदर्शन के लियाई नेमार ने रिटायरमेंट की पुष्टि करते हुए कहा, "राष्ट्रीय टीम (ब्राजील) के साथ अब मेरा सफर खत्म हो गया है. मैंने इतिहास रचा, मैं बहुत खुश था और मैंने खून-पसीना और पूरा जीवन इसमें लगा दिया. मैंने हमेशा पीली जर्सी के लिए संघर्ष किया, लेकिन अब और नहीं खेलना चाहता."

नेमार का नाम ब्राजील के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ियों में लिया जाएगा, जिन्होंने 4 फीफा वर्ल्ड कप, दो बार कोपा अमेरिका में खेले और ओलंपिक्स समेत अन्य कई बड़े टूर्नामेंट्स में ब्राजील टीम का प्रतिनिधित्व किया. नेमार 2016 रियो ओलंपिक्स में ब्राजील टीम के साथ गोल्ड मेडल विजेता बने थे.

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किस क्लब के लिए खेल रहे हैं नेमार?

क्लब लेवल की बात करें तो नेमार अभी ब्राजी सांटोस फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं, जिसे उन्होंने साल 2025 में जॉइन किया था. वो इस लब के लिए 38 मैचों में 17 गोल कर चुके हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार नेमार को इस क्लब से प्रति महीना 7 लाख 50 हजार डॉलर मिलते हैं.

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