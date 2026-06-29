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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA वर्ल्ड कप के बीच इस दिग्गज खिलाड़ी पर लगा रेप का गंभीर आरोप, जांच में जुटी पुलिस

FIFA वर्ल्ड कप के बीच इस दिग्गज खिलाड़ी पर लगा रेप का गंभीर आरोप, जांच में जुटी पुलिस

FIFA World Cup 2026: फीफा विश्व कप के बीच दिग्गज खिलाड़ी पर रेप का आरोप लगने की खबर सामने आई. तो आइए जानते हैं कि पूर माजरा क्या है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 29 Jun 2026 03:33 PM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 (FIFA World Cup 2026 ) में शानदार प्रदर्शन कर रही केप वर्डे की टीम के कप्तान रयान मेंडेस (Ryan Mendes) पर रेप का गंभीर आरोप लगा है. टीम राउंड ऑफ 32 में पहुंच गई है, जहां 04 जुलाई को टीम अर्जेंटीना के खिलाफ मैच के लिए मैदान पर उतरेगी. लेकिन इससे पहले टीम के कप्तान बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है. 

ब्राजील की मीडिया संस्थान ग्लोबो की रिपोर्ट के अनुसार, मामला 2026 मार्च का है, जब केप वर्डे की टीम फीफा सीरीज के खेलने के लिए न्यूजीलैंड गई थी. उस दौरे पर ब्राजील की एक महिला ट्रांसलेटर के रूप में टीम के साथ जुड़ी थी. ट्रांसलेटर महिला का आरोप है कि ऑकलैंड के एक होटल में रयान मेंडेस जबरदस्ती उनके कमरे में घुस गए और शारीरिक व यौन उत्पीड़न किया. 

घटना के बाद लोकल पुलिस में रिपोर्ट की गई, जिसके बाद मेडिलक जांच भी हुई. ब्राजील मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल रिपोर्ट में शरीर पर चोट के निशान मिले. इसके अलावा योनि पर, स्तन और होंठ पर भी चोट के निशान पाए गए. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि महिला ने इस घटना की जानकारी केप वर्डे टीम से जुड़े कुछ अधिकीरियों को भी दी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिल सका. फिलहाल न्यूजीलैंड पुलिस मामले की जांच कर रही है. अभी आधिकारिक रूप से आरोप सिद्ध नहीं हुआ है.

मामले पर फीफा ने क्या कहा?

इस घटना पर फीफा की तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने को मिली. यूएसए टुडे के हवाले से फीफा ने कहा, "हम किसी भी गलत व्यवहार को गंभीरता से लेते हैं. मामले में न्यूजीलैंड के अधिकारी संपर्क में हैं. अभी जांच जारी है, इसलिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है."

गौर करने वाली बात यह है कि मामले में पर केप वर्डे फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान जारी नहीं किया गया है. 

 

यह भी पढ़ें: वैभव की राह में रुकावट कौन? टीम इंडिया के कोच समेत पूरी सलेक्शन टीम पर 5 'गंभीर' सवाल

Published at : 29 Jun 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
FIFA World Cup 2026 CAPE VERDE Ryan Mendes
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