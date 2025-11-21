FIFA World Cup 2026: फीफा ने 2026 वर्ल्ड कप का पहला आधिकारिक पोस्टर जारी किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पोस्टर हटाना पड़ा. वजह है फुटबॉल की दुनिया के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पोस्टर से बाहर रखना. रोनाल्डो की तस्वीर पोस्टर में न होने से दुनिया भर में FIFA को उनके फैन्स का जोरदार गुस्सा झेलना पड़ा.

यह पोस्टर उन खिलाड़ियों को दिखाने के लिए बनाया गया था जो पहले से क्वालिफाई कर चुकी टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. हर टीम से एक-एक खिलाड़ी चुना गया था. हालांकि पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व ब्रूनो फर्नांडीस कर रहे थे, न कि रोनाल्डो. यही बात रोनाल्डो के फैनबेस को नागवार गुजरी और सोशल मीडिया पर हजारों कमेंट्स की बाढ़ आ गई.

पोस्टर में बड़े नाम… लेकिन CR7 गायब

पोस्टर में एर्लिंग हालांड, किलियन एम्बाप्पे, मोहम्‍मद सालाह, सादियो माने और लियोनल मेसी जैसे दिग्गज मौजूद थे. मेसी शायद अपने करियर का आखिरी वर्ल्ड कप खेलेंगे, इसलिए उनकी मौजूदगी ने पोस्टर को और खास बना दिया. वहीं दुनिया के सबसे चर्चित और सबसे फॉलो किए जाने वाले फुटबॉलरों में शामिल रोनाल्डो को बाहर रखना फैन्स को खटक गया.

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने FIFA पर जानबूझकर CR7 को इग्नोर करने का आरोप लगाया. कुछ ने कहा कि रोनाल्डो आज भी पुर्तगाल की टीम का चेहरा हैं और उन्हें रिप्लेस करना सही नही है.

FIFA ने पोस्ट किया डिलीट

फैन्स के लगातार नाराज होने, आलोचना बढ़ने और पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट्स की भरमार होने के बाद FIFA ने पोस्ट को चुपचाप डिलीट कर दिया. हालांकि, संगठन ने इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

फुटबॉल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रूनो फर्नांडीस का चयन टीम की मौजूदा फॉर्म और उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के कारण किया गया होगा. इसके बावजूद, रोनाल्डो की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें पोस्टर में शामिल करना ज्यादा बड़ा और सुरक्षित फैसला होता.

रोनाल्डो 2026 वर्ल्ड कप खेलेंगे?

40 साल की उम्र में भी रोनाल्डो शानदार फॉर्म में हैं और हाल ही में उन्होंने अल-नस्र के लिए नया करार भी साइन किया है. पुर्तगाल पहले ही 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है, और माना जा रहा है कि CR7 रिकॉर्ड छठा वर्ल्ड कप खेलते नजर आ सकते हैं.