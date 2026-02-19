हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास, श्रीलंका को हराकर बना दिया महारिकॉर्ड; जानें 

टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास, श्रीलंका को हराकर बना दिया महारिकॉर्ड; जानें 

T20 World Cup 2026 Zimbabwe: जिम्बाब्वे ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 38वें मुकाबले में श्रीलंका को हराकर महारिकॉर्ड कायम कर दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 19 Feb 2026 07:50 PM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026 Zimbabwe Record: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 38वां लीग मैच श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया. मुकाबले में जिम्बाब्वे ने 6 विकेट से जीत दर्ज करते हुए टी20 वर्ल्ड कप में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया. यह टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे की लगातार तीसरी जीत रही. तो आइए जानते हैं कि इस जीत के साथ जिम्बाब्वे ने कौन सा महारिकॉर्ड कायम किया. 

मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 178/7 रन बोर्ड पर लगाए. रन चेज के लिए उतरी जिम्बाब्वे ने 19.3 ओवर में 182/4 रन बनाकर जीत अपने खाते में डाल ली.

यह टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में श्रीलंका के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज रहा. लिस्ट में पहला सबसे बड़ा सफल रन चेज 190 रनों का है, जो इंग्लैंड ने 2014 के टूर्नामेंट में किया था. इस तरह जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को हराकर महारिकॉर्ड कायम किया. 

स्टेडियम का दूसरा सबसे बड़ा चेज 

इसके साथ यह आर प्रेमदासा स्टेडियम में टी20 इंटरनेशनल का भी दूसरा सबसे बड़ा सफल चेज रहा. मैदान का सबसे बड़ा सफल चेज 215 रनों का है, जो बांग्लादेश ने 2018 की निदहास ट्रॉफी में किया था. इस तरह जिम्बाब्वे ने एक तीर से दो निशाने करते हुए एक और बड़े रिकॉर्ड पर अपना नाम लिखवा लिया. 

टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की फुल मेंबर के खिलाफ पांचवीं जीत 

बनाम ऑस्ट्रेलिया, केप टाउन, 2007
बनाम आयरलैंड, होबार्ट, 2022
बनाम पाकिस्तान, पर्थ, 2022
बनाम ऑस्ट्रेलिया, कोलंबो आरपीएस, 2026
बनाम श्रीलंका, कोलंबो आरपीएस, 2026

सुपर-8 में जिम्बाब्वे की भारत से भिड़ंत 

गौरतलब है कि ग्रुप चरण में जिम्बाब्वे ने कोई भी मुकाबला नहीं गंवाया. टीम ने ओमान के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ जीत दर्ज की. वहीं टीम का तीसरा मुकाबला (आयरलैंड के खिलाफ) बारिश  कारण बगैर टॉस के ही रद्द हो गया था. 

जिम्बाब्वे ने ग्रुप चरण के मैच श्रीलंका में खेले. अब टीम सुपर-8 के मुकाबले भारत की सरजमीं पर खेलेगी. सुपर-8 में जिम्बाब्वे की भिड़ंत भारत से भी होगी. अगले चरण यानी सुपर-8 में जिम्बाब्वे को पहला मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ 23 फरवरी को, दूसरा भारत के खिलाफ 26 फरवरी को और तीसरा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 01 मई को खेलना है.

Published at : 19 Feb 2026 07:50 PM (IST)
Tags :
T20 World Cup 2026 Zimbabwe Vs Sri Lanka
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास, श्रीलंका को हराकर बना दिया महारिकॉर्ड; जानें 
टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने रचा इतिहास, श्रीलंका को हराकर बना दिया महारिकॉर्ड
क्रिकेट
जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को घर में घुसकर रौंदा, खूब गरजा कप्तान सिकंदर रजा का बल्ला, टी20 वर्ल्ड कप में जीत की हैट्रिक
जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को घर में घुसकर रौंदा, खूब गरजा कप्तान सिकंदर रजा का बल्ला, टी20 वर्ल्ड कप में जीत की हैट्रिक
क्रिकेट
मैच 'ड्रॉ' होने के बावजूद फाइनल में पहुंची केएल राहुल की टीम, जानें किस नियम के तहत हुआ कमाल
मैच 'ड्रॉ' होने के बावजूद फाइनल में पहुंची केएल राहुल की टीम, जानें कैसे
क्रिकेट
CBSE का बोर्ड एग्जाम देने क्यों नहीं गए वैभव सूर्यवंशी? पिता ने बहुत बड़ी वजह का किया खुलासा
CBSE का बोर्ड एग्जाम देने क्यों नहीं गए वैभव सूर्यवंशी? पिता ने बहुत बड़ी वजह का किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Galgotias University Controversy: बेशर्म गलगोटिया का दूसरा कांड VIRAL | ABPLIVE
Cash vs Digital India: क्या Tax के डर की वजह से बढ़ रहा है Cash Circulation? | Paisa Live
GIFT City में Dollar Listing की शुरुआत: XED IPO से भारत का Global Financial कदम | Paisa Live
BPCL ने पहली बार Venezuela से तेल खरीदा, Energy Diplomacy का बड़ा कदम | Paisa Live
Galgotias की VIRAL PROFESSOR... Neha Singh के बारे में जानें सब कुछ | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तेहरान पर हमला करने की तैयारी में अमेरिका, F-22 और F-35 फाइटर जेट्स से कर दी घेराबंदी, ईरान ने जारी किया NOTAM
तेहरान पर हमला करने की तैयारी में यूएस, F-22 और F-35 से कर दी घेराबंदी, ईरान ने जारी किया NOTAM
बिहार
'तुम केवल प्यास जगा सकते हो, बुझा नहीं सकते', मटुकनाथ से बोली 'जानू', खुद सुनाई कहानी
'तुम केवल प्यास जगा सकते हो, बुझा नहीं सकते', मटुकनाथ से बोली 'जानू', खुद सुनाई कहानी
विश्व
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
क्रिकेट
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
ट्रेंडिंग
UPSC एस्पिरेंट ने जीता दिल, शादी में बचे खाने को भूखे जानवरों के लिए कर रहा था इकट्ठा; वीडियो वायरल 
UPSC एस्पिरेंट ने जीता दिल, शादी में बचे खाने को भूखे जानवरों के लिए कर रहा था इकट्ठा; वीडियो वायरल 
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget