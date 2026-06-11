28 की उम्र, 64 टेस्ट का अनुभव, करियर के चरम पर अचानक इस खिलाड़ी ने लिया ब्रेक

Zak Crawley Break: अगर कोई आप से कहे कि 28 साल की उम्र में कोई खिलाड़ी 64 टेस्ट खेल चुका हो और वह अचानक ब्रेक ले ले, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ है. इंग्लैंड के 28 वर्षीय टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जैक क्रॉली ने अचानक फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ब्रेक लेकर सबको हैरान कर दिया.

ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट में बताया गया कि क्रॉली ने केंट के अगले दो काउंटी चैंपियनशिप मैचों से बाहर रहने का फैसला किया और अपने फर्स्ट-क्लास करियर को कुछ समय के लिए रोक दिया है.

बताया गया कि इंग्लिश बल्लेबाज ने यह फैसला लगातार फ्लॉप होने के कारण लिया. वह सीजन के अपने शुरुआती छह मैचों में 50 रन भी नहीं बना पाए. खराब फॉर्म के चलते उन्हें इंग्लैंड टेस्ट टीम से जगह गंवानी पड़ी.

क्रॉली 2025-26 के एशेज में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज थे. उन्होंने 5 मैचों की 10 पारियों में 273 रन स्कोर किए थे. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले थे, जिसमें हाई स्कोर 85 रनों का रहा था.

कब खत्म होगा क्रॉली का ब्रेक?

फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी मिल सकी है कि क्रॉली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कब अपना ब्रेक खत्म करेंगे. देखना दिलचस्प होगा कि वह कब वापसी करते हैं और वापसी के बाद उनका प्रर्शन कैसा रहता है.

जैक क्रॉली का अंतर्राष्ट्रीय करियर

नजर डालें जैक क्रॉली के अंतर्राष्ट्रीय करियर पर, तो अब तक उन्होंने 64 टेस्ट और 9 वनडे खेल लिए हैं. टेस्ट की 117 पारियों में बैटिंग करते हुए क्रॉली ने 31.18 की औसत से 3586 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 21 अर्धशतक निकले हैं, जिसमें हाई स्कोर 267 रनों का रहा. इसके अलावा वनडे की 9 पारियों में इंग्लिश बल्लेबाज ने 25.62 की औसत से 205 रन बनाए हैं. फॉर्मेट में उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 58* रनों का रहा. क्रॉली ने 2019 में टेस्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था.

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