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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व खत्म! बांग्लादेश ने वनडे सीरीज में पहली बार चटाई धूल; लिख गया नया इतिहास

ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व खत्म! बांग्लादेश ने वनडे सीरीज में पहली बार चटाई धूल; लिख गया नया इतिहास

BAN vs AUS 2nd ODI: दूसरे वनडे में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया. बांग्लादेश ने सीरीज जीत ली. क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 11 Jun 2026 08:26 PM (IST)
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BAN vs AUS 2nd ODI Full Highlights: बांग्लादेश ने इतिहास रचते हुए ऑस्ट्रेलिया को पहली बार वनडे सीरीज में धूल चटा दी. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था. अब बांग्लादेश ने नया इतिहास लिखते हुए लगातार कंगारू टीम को 2 मैच हरा दिए. ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए ODI सीरीज के दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने DLS के तहत 5 विकेट से जीत अपने खाते में डाली. 

यह बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ तीसरी जीत है. दोनों टीमों के बीच 1990 से वनडे मुकाबले खेले जा रहे हैं. बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला वनडे 2005 में जीता था. इसके बाद टीम को दूसरा वनडे जीतने के लिए 21 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा. इन दिनों चल रही सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को DLS के तहत 86 रन से हराया था. अब दूसरे मैच में बांग्ला टीम ने जीत हासिल करके सीरीज पर अपना नाम लिखवा लिया. 

दूसरे वनडे का हाल, बारिश ने दिया दखल 

मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम की शुरुआत काफी खराब रही. कंगारुओं ने शुरुआती 3 विकेट बिना खाता खोले यानी जीरो रन पर ही गंवा दिए थे. टीम अंतत: 42 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 187 रन पर पहुंची. इसके बाद बारिश ने दखल दिया और ऑस्ट्रेलिया को दोबारा बैटिंग करने का मौका नहीं मिल सका. 

इस दौरान टीम के लिए मार्नस लाबुशेन ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 85 गेंदों में 3 चौके लगाकर 55* रन स्कोर किए. इसके अलावा जेवियर बार्टलेट ने 52 रन बनाए. टीम के कुल 4 बल्लेबाज तो बिना खाता खोले ही आउट हुए. इस दौरान बांग्लादेश के लिए तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने सबसे ज्यादा 3-3 विकेट अपने खाते में डाले. 

रन चेज में बांग्लादेश का कमाल

बारिश के चलते बांग्लादेश को DLS के तहत 41 ओवर में 192 रनों का लक्ष्य दिया. चेज करते हुए बांग्लादेश ने 35 ओवर में 5 विकेट पर 195 रन बनाकर जीत अपने नाम कर ली. टीम के लिए सौम्य सरकार ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 47 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 42 रन स्कोर किए. 

 

यह भी पढ़ें: राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया में मिली जगह, कितनी है उम्र और कैसे हुआ चयन; जानें पूरी कहानी

Published at : 11 Jun 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
Bangladesh Vs Australia BAN Vs AUS 2nd ODI
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