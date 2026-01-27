WPL 2026: नेट साइवर-ब्रंट ने शतक जड़ते ही तोड़े ये बड़े रिकॉर्ड्स, एक-एक कर सबके बारे में जानिए

मुंबई इंडियंस की बल्लेबाज नेट साइवर-ब्रंट विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं. इसी के साथ, वह तीन अलग डब्ल्यूपीएल सीजन में 300 रन के आंकड़े को छूने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं.

नेट साइवर-ब्रंट ने साल 2023 में 10 मैच खेले, जिसमें 66.40 की औसत के साथ 332 रन बनाए थे. वहीं, आईपीएल 2025 में वह 10 मुकाबलों में 523 रन के साथ सीजन की टॉप बल्लेबाज रहीं. डब्ल्यूपीएल 2026 में ब्रंट ने 4, 70, 65, 15 , 65* और 100* रन की पारी खेलते हुए 79.75 की औसत से 319 रन बना लिए हैं. इस दौरान ब्रंट का स्ट्राइक रेट 154.85 रहा.

दाएं हाथ की 33 वर्षीय खिलाड़ी ने सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ डब्ल्यूपीएल 2026 के 16वें मुकाबले में 57 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 100 रन बनाए. इस पारी में 1 छक्का और 16 चौके शामिल रहे.

नेट साइवर-ब्रंट विमेंस डब्ल्यूपीएल के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी हैं. साल 2025 में यूपी वॉरियर्स की तरफ से खेलते हुए जॉर्जिया वोल ने आरसीबी के विरुद्ध 99* रन की पारी खेली. वहीं, साल 2023 में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए सोफी डिवाइन गुजरात जायंट्स के विरुद्ध 99 रन पर आउट हुई थीं.

नेट साइवर-ब्रंट लीग में सर्वाधिक रन (1346) और सर्वाधिक अर्धशतक (12) लगाने वाली खिलाड़ी हैं. वह डब्ल्यूपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारियों (5) में शामिल रहने वाली बल्लेबाज भी हैं.

सोमवार को बीसीए स्टेडियम में ब्रंट की तूफानी पारी की मदद से मुंबई इंडियंस ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 199 रन बनाए. टीम ने 16 के स्कोर पर सजीवन सजना (7) का विकेट गंवा दिया था. यहां से ब्रंट ने हेली मैथ्यूज के साथ 73 गेंदों में 131 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया.

मैथ्यूज 39 गेंदों में 9 चौकों के साथ 56 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद ब्रंट ने कप्तान हरमनप्रीत कौर (20) के साथ तीसरे विकेट के लिए 42 रन जोड़े. आरसीबी की तरफ से लॉरेन बेल ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि नादिन डी क्लार्क और श्रेयंका पाटिल ने 1-1 विकेट निकाला.