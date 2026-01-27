हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWPL 2026: नेट साइवर-ब्रंट ने शतक जड़ते ही तोड़े ये बड़े रिकॉर्ड्स, एक-एक कर सबके बारे में जानिए

WPL 2026: नेट साइवर-ब्रंट ने शतक जड़ते ही तोड़े ये बड़े रिकॉर्ड्स, एक-एक कर सबके बारे में जानिए

नेट साइवर-ब्रंट लीग में सर्वाधिक रन (1346) और सर्वाधिक अर्धशतक (12) लगाने वाली खिलाड़ी हैं. वह डब्ल्यूपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारियों (5) में शामिल रहने वाली बल्लेबाज भी हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 27 Jan 2026 10:26 AM (IST)
Preferred Sources

मुंबई इंडियंस की बल्लेबाज नेट साइवर-ब्रंट विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं. इसी के साथ, वह तीन अलग डब्ल्यूपीएल सीजन में 300 रन के आंकड़े को छूने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं.

नेट साइवर-ब्रंट ने साल 2023 में 10 मैच खेले, जिसमें 66.40 की औसत के साथ 332 रन बनाए थे. वहीं, आईपीएल 2025 में वह 10 मुकाबलों में 523 रन के साथ सीजन की टॉप बल्लेबाज रहीं. डब्ल्यूपीएल 2026 में ब्रंट ने 4, 70, 65, 15 , 65* और 100* रन की पारी खेलते हुए 79.75 की औसत से 319 रन बना लिए हैं. इस दौरान ब्रंट का स्ट्राइक रेट 154.85 रहा.

दाएं हाथ की 33 वर्षीय खिलाड़ी ने सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ डब्ल्यूपीएल 2026 के 16वें मुकाबले में 57 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 100 रन बनाए. इस पारी में 1 छक्का और 16 चौके शामिल रहे.

नेट साइवर-ब्रंट विमेंस डब्ल्यूपीएल के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी हैं. साल 2025 में यूपी वॉरियर्स की तरफ से खेलते हुए जॉर्जिया वोल ने आरसीबी के विरुद्ध 99* रन की पारी खेली. वहीं, साल 2023 में आरसीबी की तरफ से खेलते हुए सोफी डिवाइन गुजरात जायंट्स के विरुद्ध 99 रन पर आउट हुई थीं.

नेट साइवर-ब्रंट लीग में सर्वाधिक रन (1346) और सर्वाधिक अर्धशतक (12) लगाने वाली खिलाड़ी हैं. वह डब्ल्यूपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शतकीय साझेदारियों (5) में शामिल रहने वाली बल्लेबाज भी हैं.

सोमवार को बीसीए स्टेडियम में ब्रंट की तूफानी पारी की मदद से मुंबई इंडियंस ने निर्धारित ओवरों में 4 विकेट खोकर 199 रन बनाए. टीम ने 16 के स्कोर पर सजीवन सजना (7) का विकेट गंवा दिया था. यहां से ब्रंट ने हेली मैथ्यूज के साथ 73 गेंदों में 131 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया.

मैथ्यूज 39 गेंदों में 9 चौकों के साथ 56 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद ब्रंट ने कप्तान हरमनप्रीत कौर (20) के साथ तीसरे विकेट के लिए 42 रन जोड़े. आरसीबी की तरफ से लॉरेन बेल ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि नादिन डी क्लार्क और श्रेयंका पाटिल ने 1-1 विकेट निकाला.

Published at : 27 Jan 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
WPL Nat Sciver Brunt WPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Weather Update: फिर लौटेगी भीषण ठंड? मौसम करेगा टॉर्चर, यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट
फिर लौटेगी भीषण ठंड? मौसम करेगा टॉर्चर, यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
इंडिया
Maulana Arshad Madani: 'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
आयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी
आयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी
Advertisement

वीडियोज

Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress | Bollywood
Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress
HP News: Chamba में भारी बर्फबारी से दो लोगों की मौत | Snow Fall | News
Janhit: शंकराचार्य + UGC...ब्राह्मणों से BJP की दूरी? | CM Yogi | Shankaracharya | Akhilesh Yadav
Bharat Ki Baat: चुनावी पथ पर योगी-अखिलेश 'पर्सनल' | Yogi Vs Akhilesh | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Update: फिर लौटेगी भीषण ठंड? मौसम करेगा टॉर्चर, यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट
फिर लौटेगी भीषण ठंड? मौसम करेगा टॉर्चर, यूपी-दिल्ली समेत 13 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
इंडिया
Maulana Arshad Madani: 'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
आयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी
आयरलैंड को हराकर इटली ने क्रिकेट जगत को चौंकाया, टी20 इंटरनेशनल में इस खिलाड़ी ने की रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी
बॉलीवुड
 'चक दे! इंडिया' के लिए शाहरुख नहीं सलमान थे मेकर्स की पहली पसंद, सुपरस्टार ने खुद बताई थी फिल्म ठुकराने की वजह
शाहरुख नहीं सलमान थे ' 'चक दे! इंडिया' के लिए पहली पसंद, फिर क्यों सुपरस्टार ने ठुकराई थी ये फिल्म?
जनरल नॉलेज
Earth Rotation: एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
ट्रेंडिंग
‘मम्मी का क्यूट बेटा’ या लाइक्स की भूख? मां-बेटे के डांस वीडियो पर भड़का सोशल मीडिया, संस्कारों पर मचा बवाल
‘मम्मी का क्यूट बेटा’ या लाइक्स की भूख? मां-बेटे के डांस वीडियो पर भड़का सोशल मीडिया, संस्कारों पर मचा बवाल
हेल्थ
एम्स डॉक्टर का खुलासा: डाइट से ज्यादा रात के खाने का समय करता है हेल्थ पर सबसे बड़ा असर, जानें खाने का सही समय
एम्स डॉक्टर का खुलासा: डाइट से ज्यादा रात के खाने का समय करता है हेल्थ पर सबसे बड़ा असर, जानें खाने का सही समय
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget